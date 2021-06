Les deux cinquièmes des millennials australiens pensent que les investissements en crypto-monnaie surpassent l’immobilier

in

Des recherches ont révélé qu’un Australien sur cinq pense que les crypto-monnaies sont la clé de l’accession à la propriété alors que la confiance dans l’épargne traditionnelle diminue.

L’enquête, menée par l’échange de crypto-monnaie Kraken, a révélé qu’un nombre croissant de jeunes Australiens sont découragés par les options d’investissement traditionnelles. Près d’un quart des personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude quant à la diminution de la valeur de l’argent de l’épargne en espèces traditionnelle.

L’étude a révélé que 22% des Australiens interrogés pensent qu’investir dans des crypto-monnaies est un moyen plus facile d’économiser pour un dépôt hypothécaire que de stocker de l’argent fiduciaire dans un compte bancaire ou d’autres méthodes d’épargne traditionnelles.

Près de 40% des Millennials, des répondants nés entre le début des années 1980 et le milieu et la fin des années 1990, ont déclaré que les actifs cryptographiques sont une alternative solide à l’achat d’un immeuble de placement. En outre, 31% des participants de la génération X, des Australiens nés entre le milieu des années 1960 et le début des années 1980, pensent également que les actifs cryptographiques sont de meilleurs investissements que l’immobilier, tandis que seulement 24% des répondants de la génération Z, ceux nés entre la fin des années 1990 et les années 2010 , a fait écho à ce sentiment.

Près de la moitié des baby-boomers interrogés, ceux nés entre le milieu des années 40 et le milieu des années 60, n’ont pas investi dans les crypto-monnaies, invoquant des problèmes de volatilité.

Un participant à l’enquête sur cinq possède actuellement ou a possédé des actifs cryptographiques, tandis que 14% ont déclaré avoir actuellement un portefeuille cryptographique actif. Près de 85% des personnes interrogées qui possèdent déjà des actifs cryptographiques prévoient d’en acheter davantage.

Le directeur général de Kraken Australia, Jonathon Miller, a déclaré que même s’il est à la traîne par rapport aux États-Unis en termes d’adoption, l’Australie est un marché en croissance rapide pour les actifs cryptographiques qui est largement tiré par la demande de la génération Y :

Les Australiens ont encore des attitudes conservatrices envers l’investissement. La propriété a été une norme culturelle et figure en bonne place sur les listes de souhaits de la plupart des investisseurs, mais comme l’abordabilité continue d’être un problème, nous voyons de plus en plus de jeunes à la recherche d’autres options pour accroître leur richesse. »

Il a ajouté que ce sont les jeunes Australiens qui changent la dynamique et espèrent que le marché au sens large acceptera l’idée d’investir dans les actifs numériques.

“Nous sommes convaincus qu’à mesure que de plus en plus d’investisseurs chercheront à diversifier leurs portefeuilles et à rechercher des opportunités d’investissement en dehors des offres traditionnelles, nous verrons les crypto-monnaies gagner en valeur dans l’APAC.”

Miller a également souligné la nécessité de plus d’éducation à la cryptographie en Australie, et il semble qu’il en faille davantage. Le mois dernier, Cointelegraph a rapporté que plus de la moitié des Australiens pensent qu’Elon Musk a inventé le Bitcoin.