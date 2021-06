Les deux cinquièmes des millennials australiens préfèrent les investissements en crypto-monnaie à l’immobilier

in

Un rapport publié par l’échange de crypto-monnaie Kraken montre que les deux cinquièmes des millennials australiens préfèrent investir dans des actifs cryptographiques plutôt que dans l’immobilier. L’enquête montre que plusieurs Australiens perdent confiance dans les actifs traditionnels tels que l’or, les actions et l’immobilier.

Directeur général de Kraken en Australie : « Les jeunes Australiens recherchent d’autres options pour augmenter leur richesse »

Une enquête de l’échange de crypto-monnaie de San Francisco Kraken indique que 40% des millennials pensent qu’investir dans des actifs numériques comme le bitcoin (BTC) finira par se transformer en revenus à long terme. En fait, l’enquête Kraken montre que près de 40 % des répondants de la génération Y pensent que les monnaies numériques sont un investissement alternatif à l’immobilier.

L’étude a également montré que 22% des millennials australiens (nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90) pensent qu’investir dans des actifs numériques est un meilleur moyen d’économiser des fonds que de stocker de la richesse sur des comptes bancaires. Environ 50% des baby-boomers (nés entre le milieu des années 40 et le milieu des années 60) interrogés ont déclaré qu’ils n’investissaient pas dans les crypto-monnaies et ont cité la volatilité de l’économie de la crypto.

31% des répondants à l’enquête de la génération X (nés entre le milieu des années 60 et le début des années 80) pensent que les investissements dans les actifs numériques remplacent l’achat de biens immobiliers en importance. 24% des répondants de la génération Z (nés entre la fin des années 90 et les années 2010) estiment également que les actifs cryptographiques sont un meilleur investissement que les investissements dans des propriétés commerciales ou de vente au détail.

Jonathon Miller, directeur général de Kraken, basé en Australie, explique que l’adoption australienne de la cryptographie se développe à un rythme rapide. Une grande partie de la demande de crypto-monnaies dans le pays provient de la génération Y et des jeunes générations.

“Les Australiens ont encore des attitudes conservatrices envers l’investissement”, a détaillé Miller dans le rapport. « La propriété a été une norme culturelle et une priorité absolue pour la plupart des investisseurs, mais comme l’abordabilité continue d’être un problème, nous voyons de plus en plus de jeunes chercher d’autres options pour accroître leur richesse. »

Miller a une vision positive des transitions financières dans la région Asie-Pacifique (APAC) et pense que les jeunes Australiens sont le moteur de l’adoption de la cryptographie.

“Nous sommes convaincus qu’à mesure que de plus en plus d’investisseurs chercheront à diversifier leurs portefeuilles et à rechercher des opportunités d’investissement en dehors des offres traditionnelles, nous verrons les crypto-monnaies gagner en valeur dans l’APAC”, a conclu Miller.

Que pensez-vous des millennials australiens qui préfèrent investir dans des actifs cryptographiques plutôt que dans l’immobilier ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/two-fifths-australian-millennials-prefer-crypto-investments-over-real-estate/