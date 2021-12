Les deux décennies de Formule 1 de Kimi Raikkonen en 50 images · .

Kimi Raikkonen, le pilote le plus expérimenté de Formule 1, a mis un terme à sa carrière dans l’élite avec 349 départs à son actif.

Au cours de cette période, il a amassé 1 873 points, fait 103 podiums, remporté 21 courses et reste le plus récent pilote à avoir remporté le championnat du monde pour Ferrari, en 2007. Retour sur sa carrière, qui a duré plus de deux décennies, en images .

2001

Raikkonen à ses débuts pour Sauber à Albert Park, 2001 Raikkonen réagit en terminant sixième à ses débuts avec un « il y en a encore cinq devant moi ». McLaren a aligné Raikkonen en remplacement du champion Raikkonen Raikkonen et Heidfeld ont remporté le championnat des meilleurs constructeurs de Sauber

2002

Au lancement de McLaren en 2002, pour la MP4-17 Raikkonen au Grand Prix d’Australie 2002, où il a terminé troisième

2003

Première victoire de Raikkonen au Grand Prix de Malaisie 2003 Une chute dramatique avec Rubens Barrichello au départ du Grand Prix d’Allemagne 2003 Michael Schumacher a devancé Raikkonen au titre 2003 de seulement deux points

2004

Le MP4-19 a causé beaucoup de maux de tête en 2004 La troisième année chez McLaren a mal commencé mais a rapporté une seule victoire, à Spa Typiquement concentré sur ses propres célébrations, après avoir terminé deuxième au Grand Prix du Brésil, derrière son futur coéquipier Juan-Pablo Montoya

2005

Victorieux à Monaco en 2005, le premier des trois podiums en carrière autour de la principauté Dans les graviers du Nürburgring tout en menant, ce qui lui a coûté des points vitaux pour son rival pour le titre Fernando Alonso Après que le pilote Renault ait remporté le championnat, Raikkonen a remporté la victoire la plus mémorable de l’année, à Suzuka

2006

Tests avant sa dernière saison chez McLaren Il a pris la troisième place au premier tour à Bahreïn, mais cela s’est avéré une année sans victoire

2007

Débuts de Raikkonen et première victoire de Ferrari à Melbourne L’une des deux victoires cruciales en fin de saison, en Chine, pour prendre le titre à McLaren Franchir la ligne pour remporter son premier championnat du monde Raikkonen a devancé Hamilton pour remporter le titre lors d’une finale dramatique Célébrer son succès au championnat sur le podium d’Interlagos

2008

Raikkonen a gagné en Malaisie alors qu’il commençait sa défense de titre Il a heurté le mur à Spa lors d’un combat passionnant et controversé avec le futur champion Lewis Hamilton

2009

Raikkonen a pris sa retraite et est allé manger une glace lorsque sa voiture l’a laissé tomber lors du Grand Prix de Malaisie raccourci par la pluie La seule victoire de Raikkonen de la saison 2009 est survenue à Spa, toujours l’une de ses pistes les plus fortes Il s’est retiré de la F1 pendant deux ans après le Grand Prix d’Abu Dhabi

2012

Bataille avec Mark Webber lors du Grand Prix de Bahreïn après son retour avec Lotus Clôturant sur Hamilton en Hongrie alors qu’il montait un autre podium Raikkonen a remporté sa première victoire après son retour en F1 à Abu Dhabi

2013

Il a ouvert sa deuxième année chez Lotus avec une autre victoire dans le Grand Prix d’Australie Son coéquipier Romain Grosjean l’a poussé plus fort au fil de la saison Après un abandon au premier tour à Yas Marina, Raikkonen n’est pas revenu dans l’équipe à court d’argent

2014

Ferrari l’a attiré pour 2014, mais la première année des hybrides turbo V6 a apporté peu de joie Il n’a passé qu’une seule année en tant que coéquipier de Fernando Alonso – le directeur de l’équipe, Marco Mattiacci, est également parti bientôt.

2015

Ferrari a repris le chemin de la victoire en 2015, mais pas pour Raikkonen, comme au Grand Prix du Mexique

2016

Conduire à une troisième place à Sotchi Lors de la parade des pilotes avec son compatriote pilote finlandais Valtteri Bottas au COTA La pluie s’est abattue sur Interlagos, où Raikkonen était l’un des nombreux à s’être écrasé

2017

Une collision dramatique avec son coéquipier Sebastian Vettel et Max Verstappen de Red Bull au départ du Grand Prix de Singapour Conduire vers un podium à Sotchi

2018

Un tour record à Monza lui a valu son dernier podium en carrière en 2018 Raikkonen a battu Hamilton pour sa 21e et dernière victoire en course, au Grand Prix des États-Unis Une troisième place au Grand Prix du Mexique Après avoir perdu son siège Ferrari, Raikkonen a opté contre la retraite

2019

Il est revenu à Sauber – qui dirige Alfa Romeo – 2019. Il a été attaqué par Max Verstappen à Spa La dernière apparition de Raikkonen au Grand Prix de Singapour

2020

Journée d’entraînement à Monza pendant la saison 2020 fortement perturbée

2021

Abandon du Grand Prix du Portugal suite à un contact avec son coéquipier Antonio Giovinazzi Une dernière photo d’équipe avec Alfa Romeo, à Abu Dhabi. Des problèmes de voiture ont écourté sa dernière histoire de course de F1F1Parcourir tous les articles d’histoire

