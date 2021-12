Les deux dernières ligues que Madrid a perdu, étant champion d’hiver

25/12/2021 à 08:00 CET

Le Real Madrid clôture l’année et le premier tour réaffirmant son leadership et sa candidature plus que sérieuse pour gagner une ligue, qui semble n’avoir qu’un seul concurrent, Séville. Les hommes de Lopetegui ont huit points de retard sur ceux d’Ancelotti, avec un match de moins à jouer.

Au 21e siècle, le Real Madrid a été sacré champion d’hiver jusqu’à neuf fois, dont sept ont fini par remporter le titre en mai. Seulement deux fois les blancs ont fini par perdre le championnat, et précisément le dernier, avec Ancelotti sur le banc.

Lors de la saison 14/15, le Madrid d’Ancelotti a clôturé le premier tour avec une avance de quatre points sur Barcelone, un avantage qu’il verrait s’évanouir lors de la 25e journée, quand après avoir perdu à San Mamés, le Barça s’est fait avec une première position qui ne libérerait plus.

L’autre, il y a 20 ans

C’était la saison 2001/02, quand avec Vicente Del Bosque sur le banc, Madrid a couronné le classement à Noël avec cinq points d’avance sur ses concurrents. Dans une fin de campagne folle, les Blancs ont vu comment Valence a pris le contrôle d’une ligue, dans laquelle ils ne pourraient terminer que troisièmes.

Il y a ceux qui disent que Madrid a lancé la ligue pour un objectif plus grand, la Ligue des champions, qui grâce au but de Zidane contre Leverkusen, a élevé Fernando Hierro, le neuvième dans l’histoire du club.