Les deux derniers champions du premier ministre, face à face pour le leadership

10/03/2021 à 11:25 CEST

Manchester City de Pep Guardiola visite le Liverpool de Jürgen Klopp lors de la septième journée de la Premier League. Dans l’un des grands matchs de la journée du championnat britannique et du football européen, tellement de bleu ciel Quoi rouges Ils recherchent une victoire qui les place en leader avant la deuxième pause pour les équipes nationales.

Les citoyens, tombés au Parc des Princes face au PSG en Ligue des champions, Ils sont l’un des grands prétendants au titre : maintenir l’hégémonie est, sans aucun doute, le grand objectif de la saison, en plus de franchir un pas définitif en Ligue des champions.. Ceux de Pep Guardiola sont restés aux portes la saison dernière et sont à nouveau favoris avec le Bayern, le PSG ou Chelsea, entre autres.

Les hommes de Jürgen Klopp, quant à eux, veulent maintenir leur condition d’invaincu, la seule de toute l’Angleterre : ils comptent quatre victoires et deux nuls et enregistrent 16 matchs consécutifs sans perdre.. Malgré tout, ils ont des comptes en suspens avec l’équipe de Manchester : ils ont deux défaites et un nul et n’ont pas remporté de victoire depuis 10 novembre 2019.

Deux favoris au titre

Manchester City et Liverpool, les deux derniers champions de Premier League, sont deux des équipes favorites pour le titre avec Manchester United et Chelsea, qui ont également des équipes de haut calibre. pour mettre fin à l’hégémonie des skyblue : ils ont remporté trois des quatre dernières éditions et sont l’équipe la plus régulière du football britannique.

La solidité défensive de l’équipe de Pep Guardiola est l’un des plus gros arguments pour Manchester City: ils n’ont encaissé que huit buts jusqu’à présent dans le championnat (10 matchs) et ils ont encaissé 0,8 but par match.