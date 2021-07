Les deux derniers tournois de l’Allemagne ont été un “désastre”

Les performances de l’Allemagne à la Coupe du monde 2018 et aux Championnats d’Europe 2021 laissaient beaucoup à désirer.

Selon l’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel, l’Allemagne n’avait pas de “plan B” et l’incapacité d’ajuster les chances de Die Mannschaft a tué.

« C’est exactement ça, il n’a jamais eu qu’un plan A et si le plan ne fonctionnait pas, il ne pouvait pas réagir. L’équipe a dû trouver la solution elle-même pour obtenir un résultat, mais cela n’est jamais venu de l’entraîneur », a déclaré Babbel à NetBet. “La Fédération allemande de football a également commis de nombreuses erreurs, Oliver Bierhoff a dû voir que Joachim Löw n’avait plus le feu.”

Babbel a apprécié ce que Löw a fait à la tête de l’Allemagne, mais pense qu’une décision de le remplacer aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt.

« Soyons clairs, Joachim Low a fait des choses incroyables pour le football allemand, il a remporté la Coupe du monde, mais depuis ce n’est plus pareil. Je pense que c’est normal parce que tu as tout accompli à ce moment-là, il est là depuis 15 ans, et je pense qu’il n’avait plus assez faim. C’est un gars fantastique et un entraîneur fantastique, mais les deux derniers tournois ont été un désastre », a déclaré Babbel. “Ce que je ne comprends pas, c’est que vous avez tellement de temps en tant qu’entraîneur pour vous préparer et vous n’avez pas de plan B et C parce que l’équipe est assez bonne.”

Contre l’Angleterre, Babbel pense qu’un milieu de terrain de Leon Goretzka et Joshua Kimmich aurait fait une énorme différence.

« Avec tout mon respect, lorsque vous jouez contre l’Angleterre, au milieu de terrain, ils ont (Kalvin) Phillips et (Declan) Rice qui jouent pour Leeds United et West Ham United. Ce sont des joueurs de haut niveau, mais si nous étions partis avec Kimmich, Kroos et Goretzka, je suis désolé mais nous parlons de classe différente. Löw ne pouvait pas faire ça parce qu’il voulait jouer un système qui ne fonctionnait pas et ensuite nous nous faisions écraser par ces deux gars au milieu de terrain », a déclaré Babbel. «Les 15 ou 20 premières minutes, l’Angleterre avait tellement peur dans ce match, mais ensuite ils ont réalisé que l’Allemagne n’était pas si bonne et a réagi là-dessus. Ils ne jouaient pas très bien, mais quand vous regardiez le match, il était clair qu’il n’y aurait qu’un seul gagnant. Je crois que c’est ce que disait Thomas Muller, l’Allemagne n’est pas une équipe qui peut être réactive, elle doit être aux avant-postes. Il y a trop de joueurs du Bayern Munich qui ne jouent pas de cette façon pour leur club, ils veulent gagner, pressent les joueurs et ils ont tellement confiance en eux pour le Bayern Munich.

Le dernier point de Babbel était extrêmement intéressant. Les joueurs du Bayern Munich ne sont pas habitués à leurs forces est absolument l’une des raisons pour lesquelles l’Allemagne s’est bagarrée. Avec Hansi Flick prenant le relais, tout cela devrait être un point discutable pour l’avenir.