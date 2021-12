Les deux émissions en direct du 40e anniversaire de Metallica commencent ce soir

La Collection Coda s’est associée à Metallica pour les émissions du 40e anniversaire, qui seront disponibles pour les fans en direct.

La diffusion en direct mondiale gratuite exclusive de deux nuits des performances de la ville natale du groupe au Chase Center de San Francisco célèbre le 40e anniversaire du groupe.

Les émissions sont disponibles en streaming sur Amazon Music, la chaîne Twitch d’Amazon Music et Prime Video (avec ou sans abonnement à la visualisation à la demande Prime). Les émissions seront ensuite disponibles exclusivement sur The Coda Collection/Prime Video Channel pour une visualisation ultérieure.

Le premier spectacle est ce soir, le 17 décembre et le second devrait avoir lieu le dimanche 19 décembre. Les deux émissions débuteront à 21h PT / 12h HE / 5h GMT / 14h JST. La diffusion en direct et les films du 40e anniversaire ne sont que le début d’un partenariat étendu entre The Coda Collection et Metallica, qui comprendra une liste complète de films de concerts, de documentaires et de contenu supplémentaire couvrant la carrière du groupe et arrivant sur la chaîne exclusivement tout au long de 2022. , aux côtés de films musicaux populaires comme Foo Fighters, Jimi Hendrix, Grateful Dead et bien d’autres.

Metallica s’associe également à Amazon Music pour sortir « The Metallica Takeover » : une station hébergée par des invités disponible exclusivement pour les abonnés Amazon Music Unlimited et les membres Prime. Les membres du groupe raconteront des histoires couvrant l’évolution de leur musique, sur une bande-son organisée mettant en vedette leurs plus grands succès, les favoris des fans et des coupes profondes.

The Metallica Takeover est la dernière station en mode DJ à être diffusée sur Amazon Music – une toute nouvelle expérience d’écoute à la demande qui combine la personnalisation, le contrôle et l’étendue du catalogue de streaming avec le dynamisme et la personnalité de la radio hébergée par DJ. Les fans peuvent écouter The Metallica Takeover maintenant sur Amazon Music, en demandant simplement « Alexa, jouez The Metallica Takeover » dans l’application Amazon Music pour iOS et Android, et sur les appareils compatibles Alexa.

Visitez le site officiel de The Coda Collection pour des informations en streaming.