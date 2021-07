Les deux équipes effectuent trois changements pour le deuxième test au Cap

Les Lions britanniques et irlandais ainsi que l’Afrique du Sud ont effectué trois changements pour le deuxième test au Cap samedi.

Les Lions seront en mesure de conclure la série de trois matchs contre les Springboks ce week-end après leur superbe victoire de retour 22-17 lors du premier test.

Warren Gatland a décidé d’apporter trois changements à son équipe Lions avec le pilier Mako Vunipola remplaçant Rory Sutherland, le demi de mêlée Conor Murray remplaçant Ali Price et le centre Chris Harris commençant à la place d’Elliot Daly.

Dan Biggar a également été autorisé à jouer après avoir passé des protocoles de commotion cérébrale.

Pendant ce temps, l’Afrique du Sud a également effectué trois changements et a fait ses débuts complets pour le numéro huit de Leicester, Jasper Wiese.

L’entraîneur-chef Jacques Nienaber a remplacé l’inefficace Kwagga Smith par Wiese, venu en remplacement contre la Géorgie le 2 juillet.

Et il y a deux ajustements au premier rang avec seulement le talonneur Bongi Mbonambi survivant alors que les Springboks donnent des départs aux piliers Steven Kitshoff et Frans Malherbe.

Ox Nche, l’un des piliers de départ du premier test, a été exclu par un problème au cou, mais Mbonambi continue après s’être remis d’un problème aux ischio-jambiers.

L’Afrique du Sud a opté pour une division à six contre deux sur le banc, qui comprend la tête serrée des Saracens Vincent Koch. Marco van Staden succède à Rynhardt Elstadt en tant que couverture arrière aux côtés de Smith.

Alun Wyn Jones dirigera les Lions en tant que capitaine de l’Afrique du Sud contre les Lions: alignements confirmés

Afrique du Sud: W Le Roux (Toyota Verblitz) ; C Kolbe (Toulouse), L Am (Cellule C Sharks), D De Allende (Munster), M Mapimpi (Cellule C Sharks); H Pollard (vice-capitaine, Montpellier), F De Klerk (Vente) ; S Kitshoff (DHL Stormers), B Mbonambi (DHL Stormers), F Malherbe (DHL Stormers), E Etzebeth (Toulon), F Mostert (Honda Heat), S Kolisi (Cell C Sharks, capt), PS Du Toit (DHL Stormers) ), J Wiese (Leicester).

Remplaçants: M Marx (Kubota Spears), T Nyakane (Vodacom Bulls), V Koch (Saracens), L De Jager (Sale), M van Staden (Vodacom Bulls), K Smith (Yamaha Jubilo), H Jantjies (DHL Stormers), D Willemse (DHL Stormers).

Les Lions: S Hogg (Exeter, Écosse) ; A Watson (Bath, Angleterre), C Harris (Gloucester, Écosse), R Henshaw (Leinster, Irlande), D Van Der Merwe (Worcester, Écosse) ; D Biggar (Northampton, Pays de Galles), C Murray (Munster, Irlande) ; M Vunipola (Sarrasins, Angleterre), L Cowan-Dickie (Exeter, Angleterre), T Furlong (Leinster, Irlande), M Itoje (Sarrasins, Angleterre), AW Jones – capitaine (Ospreys, Pays de Galles), C Lawes (Northampton, Angleterre ), T Curry (Sale, Angleterre), J Conan (Leinster, Irlande).

Remplaçants: K Owens (Scarlets, Pays de Galles), R Sutherland (Worcester, Écosse), K Sinckler (Bristol, Angleterre), T Beirne (Munster, Irlande), T Faletau (Bath, Pays de Galles), A Price (Glasgow, Écosse), O Farrell (Sarrasins, Angleterre), E Daly (Sarrasins, Angleterre).

Afrique du Sud v The Lions : comment écouter

Ce deuxième test aura lieu à 17h le samedi 31 juillet.

Une couverture complète du Cape Town Stadium sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Craig Doyle sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Andrew McKenna et James Haskell.

Nous aurons également des analyses d’experts des anciens Lions Ben Kay et Tommy Bowe.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Les entraîneurs-chefs Rassie Erasmus et Warren Gatland s’affronteront à nouveau à Cape Town Afrique du Sud contre les Lions : qu’est-ce qui a été dit ?

Warren Gatland : « Comme toujours, la sélection a été incroyablement difficile. Cependant, nous avons apporté les changements que nous pensons être les bons choix pour le match du week-end.

«Nous savons que les Springboks vont souffrir et qu’ils vont tout nous lancer samedi, mais je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de nous aussi.

“Nous pensons que nous pouvons monter d’un autre niveau par rapport à ce que nous étions dans le premier test et je m’attendrais à ce que nous nous améliorions.

« C’est le plus gros match du Tour et nous devons accepter les attentes qui l’accompagnent. En tant que joueurs et entraîneurs, ce sont les jeux auxquels vous voulez participer.

“Nous savourons l’opportunité d’affronter à nouveau les Springboks samedi et de potentiellement sceller une victoire en série.”

Jacques Nienaber : « C’est un match énorme pour nous – c’est faire ou mourir pour rester dans la course pour gagner la série.

« Nous avons sélectionné une équipe qui offre une continuité dans la sélection, mais aussi une que nous pensions être la mieux adaptée pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour ce match.

“Nous nous sommes déçus la semaine dernière, et nous savons tous à quel point il est important de rebondir avec une solide performance et de montrer notre esprit combatif et notre fierté en tant qu’équipe et nation.”

