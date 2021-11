Les deux équipes espagnoles de kata se battront pour l’or contre le Japon

19/11/2021 à 16h20 CET

.

Les deux équipes espagnoles de kata, les femmes et les hommes, joueront leurs finales respectives contre le Japon samedi lors des Coupes du monde de karaté, qui se dérouleront à Abu Dhabi.

Le trio féminin, composé de Maria López, Lidia Rodriguezy Raquel roy ils ont obtenu un score au premier tour de 25,84 avec le kata ‘Papuren’ et au second de 26,26 avec ‘Anan Dai’, à seulement deux centièmes du Japonais Saori Ishibashi, Sae Taira et Misaki Yabumoto.

Les deux équipes joueront la finale samedi, tandis que pour le bronze, les affrontements seront Egypte-Portugal et Pérou-Italie.

Dans la catégorie masculine Sergio Galán, Alejandro Manzana et Raúl Martín Ils ont commencé avec le kata ‘Anan Dai’, qui a reçu un score de 25,2, tandis qu’au deuxième tour, ils ont reçu 25,92 (‘Chatanyara Kushanku’), dépassé seulement par 26,46 des Japonais. Koji Arimoto, Toshihiro Mori et Yuta Mori.

Italie-Maroc et France-Turquie seront les affrontements pour la médaille de bronze.

L’Espagne aspire donc à quatre médailles d’or en kata après que jeudi Sandra Sánchez et Damián Quintero se soient également qualifiés pour la finale de la compétition individuelle. Leurs rivaux seront également japonais, Hikaru Ono et Kiyuna ryou, respectivement.

Les équipes de kumité, en revanche, ne pourront prétendre à une médaille. Les femmes ont battu la Suisse et la Grèce avant de s’incliner face au Monténégro, et les hommes ont battu la Jordanie et Taïwan, mais n’ont pas réussi à battre la Turquie.