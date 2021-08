Les deux équipes font de gros changements pour le décideur de la série ce week-end

Les Lions britanniques et irlandais ont effectué six changements pour leur dernier test essentiel contre l’Afrique du Sud ce week-end, dont un troisième remanié avec Liam Williams et Josh Adams.

L’affrontement décisif sera en direct sur talkSPORT ce week-end comme la gloire des Lions.

Les Lions britanniques et irlandais affrontent les champions du monde d’Afrique du Sud lors du dernier test de leur tournée estivale ce week-end

Stuart Hogg et Anthony Watson ont cédé la place mais dans un geste surprise, Duhan Van Der Merwe garde sa place.

Dan Biggar continue à demi d’ouverture mais il est rejoint à demi par Ali Price dans une répétition du partenariat qui a commencé le premier test.

Les deuxième et dernière rangées restent inchangées, ce qui signifie qu’Alun Wyn Jones continue en tant que capitaine pour faire sa 12e apparition consécutive aux tests pour les Lions.

Sur le banc, le capitaine anglais Owen Farrell perd face à Finn Russell, qui s’est remis d’une blessure au tendon d’Achille, tandis que Kyle Sinckler est nommé parmi les remplaçants en attendant l’issue d’une audience disciplinaire engagée pour morsure lors du deuxième Test.

Tout l’élan est avec l’Afrique du Sud après avoir émergé 27-9 vainqueurs d’un affrontement enflammé au Cape Town Stadium samedi, égalisant la série à 1-1.

Les Lions britanniques et irlandais et l’Afrique du Sud s’affrontent ce week-end dans leur troisième et dernier test

Mais Gatland a déclaré: «La 23e journée a une opportunité incroyablement spéciale devant eux – de sceller une victoire dans la série Lions en Afrique du Sud.

« Cela ne devient pas beaucoup plus grand que cela et nous sommes excités par le défi qui nous attend samedi.

« Nous n’avons aucune excuse depuis la semaine dernière, les Springboks nous ont mis sous pression en seconde période et ont mérité la victoire. Nous devons être bien meilleurs que cette performance en deuxième mi-temps, et je pense que nous le serons. »

Pendant ce temps, le duo sud-africain influent Faf De Klerk et Pieter-Steph Du Toit a été exclu de la décision de samedi.

Le demi de mêlée De Klerk souffre d’une tension musculaire et a été remplacé par Cobus Reinach, tandis que le flanker Du Toit a eu un problème à l’épaule le week-end dernier.

Franco Mostert passera au dernier rang pour prendre le maillot numéro sept laissé vacant par Du Toit, avec Lood De Jager rappelé à l’écluse.

Le numéro huit vainqueur de la Coupe du monde, Duane Vermeulen, ne fait pas partie de l’équipe après avoir rejoint le camp à la suite d’une blessure à la cheville, tandis que le pilier Ox Nche est à nouveau absent en raison d’un problème au cou.

Les Lions devront repartir pour le troisième test à Cape Town ce week-end Afrique du Sud v The Lions : alignements confirmés

Afrique du Sud: W Le Roux (Toyota Verblitz) ; C Kolbe (Toulouse), L Am (Cellule C Sharks), D De Allende (Munster), M Mapimpi (Cellule C Sharks); H Pollard (Montpellier), C Reinach (Montpellier) ; S Kitshoff (DHL Stormers), B Mbonambi (DHL Stormers), F Malherbe (DHL Stormers), E Etzebeth (Toulon), L De Jager (Sale), S Kolisi (Cell C Sharks, capt), F Mostert (Honda Heat) , J Wiese (Leicester).

Remplaçants: M Marx (Kubota Spears), T Nyakane (Vodacom Bulls), V Koch (Saracens), M Van Staden (Vodacom Bulls), K Smith (Yamaha Jubilo), H Jantjies (DHL Stormers), Morne Steyn (Vodacom Bulls), D Willemse (DHL Stormers).

Les Lions: L Williams (Scarlets, Pays de Galles) ; J Adams (Cardiff, Pays de Galles), R Henshaw (Leinster, Irlande), B Aki (Connacht, Irlande), D Van Der Merwe (Worcester, Écosse), D Biggar (Northampton, Pays de Galles), A Price (Glasgow, Écosse) ; W Jones (Scarlets, Pays de Galles), K Owens (Scarlets, Pays de Galles), T Furlong (Leinster, Irlande), M Itoje (Sarrasins, Angleterre), A Wyn Jones (Ospreys, Pays de Galles, capt), C Lawes (Northampton, Angleterre) , T Curry (Sale, Angleterre), J Conan (Leinster, Irlande).

Remplaçants: L Cowan-Dickie (Exeter, Angleterre), M Vunipola (Saracens, Angleterre), K Sinckler (Bristol, Angleterre), A Beard (Ospreys, Pays de Galles), S Simmonds (Exeter, Angleterre), C Murray (Munster, Irlande), F Russell (Racing 92, Ecosse), E Daly (Sarrasins, Angleterre).

Afrique du Sud v The Lions : comment écouter

Le troisième et dernier Test débutera à 17h le samedi 7 août.

Une couverture complète du Cape Town Stadium sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Craig Doyle sera votre hôte et les commentaires viendront d’Andrew McKenna et des anciens Lions Ben Kay et James Haskell.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Avec le niveau des seires à 1 pièce, tout se résume à un match final entre les Lions britanniques et irlandais et les champions du monde d’Afrique du Sud.

