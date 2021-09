Les deux équipes visent la première place de la Premier League dans l’épreuve de force d’Old Trafford

Manchester United cherchera à alléger la pression sur Ole Gunnar Solskjaer et à se hisser en tête du classement de la Premier League lorsqu’il accueillera Everton ce week-end.

United avait perdu trois sur quatre dans toutes les compétitions avant sa victoire spectaculaire en Ligue des champions contre Villarreal mercredi soir.

Man United accueille Everton lors du premier match de Premier League de samedi

Maintenant, ils chercheront également à riposter dans la ligue et remporteront une victoire lors du coup d’envoi de samedi.

Everton, cependant, n’est derrière United qu’à la différence de buts et a connu un bon début de saison.

Ils ont éliminé Norwich la dernière fois et seront impatients de remettre la misère sur Solskjaer.

Ce match s’est terminé par un match nul 3-3 passionnant la saison dernière et talkSPORT sera au Theatre of Dreams pour faire revivre cet affrontement une fois de plus.

Harry Maguire manquera pour Man United avec une blessure au mollet, ce qui signifie que Victor Lindelof sera probablement suppléant.

Luke Shaw n’a pas participé à la Ligue des champions en milieu de semaine avec un léger problème mais devrait être en forme pour commencer ce week-end.

Marcus Rashford n’est pas encore prêt à revenir tandis qu’Amad Diallo poursuit également sa rééducation après une blessure.

Everton a plusieurs problèmes à régler avant son voyage à Old Trafford.

Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Andre Gomes et Seamus Coleman sont absents.

Fabian Delph et Jean-Philippe Gbamin sont également toujours absents.

Harry Maguire manquera l’affrontement avec Everton en raison d’une blessure au mollet Man United v Everton : qu’est-ce qui a été dit ?

Le milieu de terrain d’Everton Abdoulaye Doucouré : «[We have had] un très bon début, nous avons un match énorme ce week-end et toute l’accent cette semaine est sur un très bon résultat à United.

« Nous avons fait de bonnes choses contre Norwich. C’était un début de match positif, mais pendant un certain temps après notre premier but, ils nous ont repoussés.

«Nous avons bien travaillé en équipe et avons eu une forte réaction après notre deuxième but alors que nous aurions pu marquer plus.

«Mais le plus important était de gagner.

“Nous nous sentons très bien et sommes satisfaits du nombre de points que nous avons, mais ce n’est que le début et nous devons continuer à travailler pour nous améliorer.”

Everton a connu un bon début de saison Man United contre Everton: Statistiques du match Manchester United n’a perdu qu’une de ses 12 dernières rencontres de Premier League avec Everton (W6 D5), s’inclinant 4-0 à Goodison Park en avril 2019. leur tout premier match à l’extérieur de Premier League contre Manchester United en août 1992, Everton est sorti victorieux lors d’un seul de ses 28 déplacements suivants à Old Trafford (D7 L20). Manchester United a concédé au moins une fois dans chacun de ses huit derniers matchs à domicile en Premier League. matchs, les Red Devils ayant eu une dernière manche sans but blanc à domicile dans l’élite entre septembre 1970 et février 1971 (10 matchs). Chacune des huit dernières défaites de Manchester United en Premier League a eu lieu lors de matchs à domicile – c’est le plus long série de défaites sans subir de défaite à l’extérieur dans l’histoire de l’élite. Everton a encaissé 10 buts lors de ses quatre derniers matchs à l’extérieur en Premier League, autant que lors de ses 14 précédents sur la route. Les Toffees ont perdu 3-0 à Aston Villa lors de leur dernier match de championnat à l’extérieur, mais n’ont pas perdu de matchs consécutifs à l’extérieur de Goodison Park depuis novembre 2020. Le manager d’Everton, Rafael Benítez, a perdu sept de ses neuf matchs à l’extérieur de Premier League contre Man Utd, gagnant les deux autres. Ses victoires sont survenues avec Liverpool en mars 2009 (4-1) et Chelsea en mai 2013 (1-0), et il pourrait devenir le premier manager de l’histoire à remporter un match de haut niveau à l’extérieur contre les Red Devils avec trois clubs différents. il joue, ce sera la 200e apparition de Cristiano Ronaldo en Premier League (87 buts). Il serait le 24e joueur différent à franchir ce cap avec les Diables Rouges, au moins huit de plus que toute autre équipe de la compétition.Andros Townsend a été impliqué dans sept buts en huit matchs toutes compétitions confondues cette saison (4 buts, 3 passes décisives ), plus que tout autre joueur d’Everton. Townsend a ouvert le score pour Crystal Palace lors de sa victoire 3-1 en championnat contre Manchester United à Old Trafford la saison dernière. Aucun joueur n’a créé plus d’occasions en Premier League cette saison que Bruno Fernandes (21 ans) de Man Utd, dont 10 à venir. la défaite 1-0 des Red Devils contre Aston Villa la dernière fois. Paul Pogba de Man Utd a réussi plus de tirs sans marquer que tout autre joueur de Premier League cette saison (15). Cependant, le Français a fourni sept passes décisives jusqu’à présent ce trimestre, plus du double de celui de tout autre joueur.