Les deux nouveaux risques associés au vaccin Janssen sont-ils inquiétants ?

14/07/2021 à 18:13 CEST

Deux développements inquiétants affectent le vaccin Janssen. Deux nouveaux effets indésirables qui feront bien plus la une des journaux que ne le souhaiteraient les scientifiques.

Parce que les experts soutiennent qu’à l’exception de cas spécifiques dans lesquels il est explicitement déconseillé, le reste devrait être vacciné.

Et s’il est vrai que les risques sont importants, ils sont statistiquement si rares qu’ils se limiteront à de nouvelles notes dans la notice du vaccin.

Et on sait que si nous lisons une notice, nous aurons peur de prendre le médicament.

Par exemple, une pilule que de nombreuses personnes prennent quotidiennement, comme Adiro 100 mg. inclut dans sa notice comme « Effets indésirables possibles & rdquor ; :

– Ulcère,

– saignements gastro-intestinaux,

– spasme bronchique,

– difficulté à respirer,

– le syndrome de Reye (maladie rare et grave caractérisée par une inflammation du cerveau et du foie),

– la surdité,

– insuffisance rénale aiguë & mldr;

Oui, vous devez vous faire vacciner Janssen

Le premier des cas qui a été associé au vaccin est le syndrome de Guillain-Barré.

Et l’équation coût-bénéfice, si importante en médecine, est une nouvelle fois très favorable au vaccin Janssen.

Une autre chose est la recommandation négative que l’Agence européenne des médicaments (EMA) vient de faire concernant le SFC.

Dans ce deuxième cas, le comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC) a évalué les patients signalés présentant un syndrome de fuite capillaire (SFC) survenu après l’administration de ce vaccin, et a décidé de décourager la vaccination pour les personnes ayant des antécédents.

Mais allons-y par parties.

Guillain-Barré13 millions de vaccinés, 100 cas Guillain-Barré

La FDA américaine, qui est l’équivalent de l’EMA européenne, vient de prendre la décision d’ajouter une mise en garde sur cet éventuel effet secondaire à la notice du vaccin Janssen contre le Covid-19.

Ils considèrent que le risque de développer un syndrome de Guillain-Barré peut être réel. Et bien qu’il soit vraiment très petit, il n’est pas possible d’exclure que ce vaccin puisse être associé à cette affection neurologique rare mais potentiellement grave.

Bien sûr, il n’y a pas non plus suffisamment de preuves pour établir une relation de cause à effet.

Jusqu’à présent, sur les millions de vaccins Janssen qui ont déjà été administrés, seuls 100 cas ont été signalés.

Le syndrome est apparu environ deux semaines après la vaccination, principalement chez les hommes âgés de 50 ans ou plus. 95 cas ont nécessité une hospitalisation et un a été mortel.

Et les autres vaccins ?

Jusqu’à présent, il n’y a aucun cas connu qui pourrait relier l’apparition de ce syndrome aux vaccins Pfizer BioNTech ou Moderna. Et ils ne sont pas attendus.

Mais celui de Janssen n’est pas le premier vaccin à être lié au syndrome de Guillain-Barré :

– Une grande campagne de vaccination contre la grippe porcine en 1976 a conduit à une augmentation de l’incidence du syndrome. Un nouveau cas pour 100 000 personnes vaccinées.

– Le vaccin contre la grippe saisonnière est également associé chaque année à un ou deux cas supplémentaires pour chaque million de vaccins administrés.

– Le vaccin Shingrix contre le zona ou le zona peut également augmenter le risque de développer la maladie.

Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-Barré et quels sont ses symptômes ?

Guillain-Barré est une maladie rare dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules nerveuses et peut provoquer une faiblesse musculaire et une paralysie. Elle touche généralement les personnes de plus de 50 ans,

Les symptômes disparaissent généralement en quelques semaines, mais dans certains cas, la maladie peut causer des lésions nerveuses permanentes.

Et bien que la cause soit inconnue, dans de nombreux cas, ce syndrome fait suite à une autre maladie ou infection, comme la grippe.

Si on l’associe au vaccin, le plus probable est que le syndrome apparaisse dans les 42 jours suivant la ponction.

Et la FDA dit que toute personne devrait consulter un médecin si elle commence à ressentir une faiblesse ou des picotements dans les bras et les jambes, une vision double ou des difficultés à marcher, à parler, à mâcher, à avaler ou à contrôler la vessie ou les intestins.

Syndrome de fuite capillaire (SFC) 3 cas et l’EMA déconseille le vaccin chez les personnes ayant des antécédents

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé aujourd’hui sa décision de déconseiller le vaccin Janssen à toutes les personnes ayant des antécédents liés au syndrome de fuite capillaire (SFC).

Son comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC) était chargé de prendre la décision après avoir analysé les trois cas survenus après l’administration du vaccin Janssen, dont deux ont fini par mourir.

Les symptômes sont apparus très rapidement, en moins de 48 heures, et bien qu’il n’y ait que 3 cas signalés sur les plus de 18 millions de personnes vaccinées dans le monde, la décision est claire pour ceux qui ont des antécédents.

Qu’est-ce que le SFC et quels sont ses symptômes ?

Tel que défini par la prestigieuse Mayo Clinic :

– « Le syndrome de fuite capillaire systémique est une maladie rare caractérisée par des poussées répétées de fuites massives de plasma des vaisseaux sanguins vers les cavités corporelles et les muscles avoisinants. Cela entraîne une chute brutale de la pression artérielle qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner une défaillance d’un organe et la mort.

Les symptômes qui annoncent habituellement ces attaques peuvent être :

• Douleurs abdominales, augmentation de la soif, douleurs musculaires, fatigue, nausées, Irritabilité & mldr;