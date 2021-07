Les deux nouvelles émissions Netflix dont tout le monde parlera en juillet

L’une des plus grandes stars internationales de la pop au monde en ce moment est une chanteuse argentine : Lali Esposito, dont le dernier album Libro est sorti à l’automne. C’est une « reina de la musica pop argentina » au talent fou, mais elle est également célèbre pour bien plus que de la musique. Elle peut aussi agir. Actuellement, elle est également juge pour la version argentine du concours de chant réalité The Voice. Et elle joue également dans l’une de mes nouvelles émissions préférées sur Netflix en ce moment. C’est Sky Rojo, une série en langue espagnole sanglante, sexy, de style Tarantino, qui est bruyante, désordonnée et amusante d’évasion du plus haut niveau.

La deuxième saison de la série débute le 23 juillet, et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux attraits de la série. Tout d’abord, des lieux exotiques (il a été tourné à travers l’Espagne continentale et aux îles Canaries). De plus, les trois femmes principales autour desquelles s’articule le spectacle sont belles et envoutantes. Et ça ne fait pas de mal que l’un d’eux soit une pop star internationale. Il y a des fusils, des fusillades et une abondance de peau – puisque les trois femmes sont en fuite, s’étant échappées d’un bordel. Mais le meilleur de tous : Sky Rojo vient des créateurs de Money Heist, l’une des plus grandes émissions à succès de Netflix de tous les temps.

Nouvelles émissions sur Netflix en juillet

À cause de tout cela, et plus encore, Sky Rojo Season 2 est l’une des nouvelles émissions de juillet de Netflix pour laquelle je ne pourrais pas être plus excité.

Une autre grande chose à ce sujet est que les épisodes ont du punch. Parce qu’aucun d’entre eux ne dépasse la demi-heure, cela signifie que les créateurs doivent faire en sorte que chaque seconde compte. Et, honnêtement, plus de télévision devraient pratiquer cela. De plus, en ce qui concerne les notes, les scores de Rotten Tomatoes de l’émission sont également assez solides. Au moment d’écrire ces lignes, Sky Rojo a un score de critiques de 100 % et un score d’audience de 76 % sur le site d’agrégation de critiques.

Petit récapitulatif de l’intrigue : Coral, Wendy et Gina s’enfuient de leur souteneur et propriétaire du club de divertissement pour adultes Las Novias. C’est essentiellement une course pour rester en vie cinq minutes de plus. Et puis cinq autres. Et un autre. Éviter les sbires et autres dangers en cours de route.

Et voici un bonus pour vous, fans de Money Heist. Netflix a demandé à l’une des stars de cette émission, Ursula Corbero, de filmer un court clip faisant l’éloge de Lali et l’a lié à Sky Rojo :

Heist, à venir le 14 juillet

“Pensez-y. Si vous aviez l’occasion de voler, comme si vous travailliez dans une banque, avec le coffre-fort grand ouvert. Personne ne vous voit. Allez-vous le faire, si vous ne vous faites pas prendre ?

La deuxième des nouvelles émissions sur Netflix à venir pour laquelle je m’énerve est Heist. Il s’agit d’une véritable série documentaire sur le crime en six épisodes qui racontera l’histoire de trois braquages ​​distincts en paires de deux épisodes. Et un coup d’œil à la bande-annonce, ci-dessous, a suffi à m’exciter à lui tout seul. Des tas d’argent, d’armes à feu, de masques et d’avions privés – Heist a définitivement l’étoffe d’un hit super bingeable pour Netflix.

D’après la description de Netflix : « Une femme de 21 ans vole des millions en espèces dans un casino de Vegas. Un père en herbe glisse une fortune à l’aéroport de Miami… et utilise des émissions de télévision pour apprendre à s’en sortir. Un père du Kentucky est accusé de l’un des plus gros cambriolages de bourbon de l’histoire. La série, poursuit-il, utilise “des reconstitutions dynamiques, des interviews originales et un style rapide qui s’intègre parfaitement dans le canon cinématographique aux côtés de films comme Ocean’s Eleven et Catch Me If You Can”.

