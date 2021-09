Les deux parties gagnent et perdent dans la décision du juge Epic Games contre Apple concernant les paiements de l’App Store

in

Un juge fédéral a statué vendredi qu’Apple ne pouvait plus interdire aux développeurs individuels d’offrir leurs propres options de paiement indépendantes dans l’App Store iOS. Cependant, le même juge n’a pas non plus déclaré qu’Apple était un monopole, ce qui a déjoué l’un des principaux points soulevés dans le procès d’Epic Games.

C’est la version courte du jugement sur Epic Games contre Apple, qui a été rendu vendredi matin devant un tribunal de district de Californie du Nord. Les deux parties ont obtenu une partie de ce qu’elles voulaient, ce qui pourrait entraîner de nombreux changements importants dans la façon dont les marchés mobiles modernes mènent leurs activités.

Aux termes de l’injonction, les développeurs de la boutique d’applications iOS n’ont plus à passer toujours par les systèmes d’Apple pour les processus de paiement. Apple n’est plus autorisé à radier ou à pénaliser les créateurs d’applications qui incluent des options par lesquelles un client pourrait payer directement ces créateurs, comme des liens externes.

Les modifications ont 90 jours pour entrer en vigueur, jusqu’au 9 décembre, à moins qu’elles ne soient arrêtées par un tribunal supérieur.

Cependant, la juge Yvonne Gonzalez Rogers ne s’est pas prononcée en faveur de l’affirmation d’Epic selon laquelle le contrôle d’Apple sur l’App Store est suffisant pour être légalement qualifié de monopole. Le juge s’est prononcé en faveur d’Epic dans la mesure où Apple se livre à un « comportement anticoncurrentiel » en vertu de la loi californienne, mais les processus d’Apple n’ont pas été jugés monopolistiques.

Epic Games, basé en Caroline du Nord, qui a des bureaux à Bellevue, Washington, a initialement déposé une plainte contre Apple en août 2020, un témoignage lors d’un procès en mai a divulgué de nombreuses informations qui seraient normalement tenues secrètes, telles que les marges bénéficiaires de Microsoft sur ventes individuelles de Xbox, ce qui en a fait une grande histoire dans les cercles technologiques.

Epic est le principal éditeur et développeur du jeu gratuit à succès Fortnite, ainsi que du populaire logiciel Unreal Engine. Alors que Fortnite peut être téléchargé et joué gratuitement sur toutes ses plateformes disponibles, les joueurs ont la possibilité d’acheter des quantités supplémentaires de la devise du jeu de Fortnite, V-Bucks, pour de l’argent réel.

Les V-Bucks peuvent être échangés dans le jeu contre des objets exclusifs mais cosmétiques comme des tenues spéciales ou des animations de personnages. La vente et l’utilisation de V-Bucks sont le principal moyen par lequel Fortnite gagne de l’argent et aurait rapporté 9 milliards de dollars à Epic au cours de 2018 et 2019.

Selon les termes actuels de l’App Store et de Google Play, les deux vitrines subissent une réduction automatique de 30% de tous les revenus générés par ou dans les applications. De plus, dans le cadre des conditions d’utilisation, toute application avec des achats dans le jeu, comme V-Bucks, était obligée de passer par le système de paiement de Storefont.

Cette division 30/70, qui était la norme de l’industrie pendant des années dans toutes les vitrines numériques, a historiquement frotté le PDG d’Epic, Tim Sweeney, dans le mauvais sens. C’était une partie non négligeable de la raison pour laquelle Epic Games Store, lancé en 2019, offre à la place une répartition 88/12 aux développeurs.

En août 2020, dans le cadre d’un plan plus vaste qu’Epic a appelé « Project Liberty », il a mis en œuvre une réduction de prix de 20 % sur les V-Bucks sur toutes les versions de Fortnite, mais uniquement pour les joueurs qui sont allés directement à Epic pour la vente. Les utilisateurs qui sont passés par Apple ou Google n’obtiendraient pas le prix inférieur.

Apple et Google, comme on pouvait s’y attendre, ont immédiatement retiré Fortnite de leurs vitrines respectives. Epic a ensuite déposé des poursuites distinctes contre les deux sociétés, alléguant un comportement antitrust et anticoncurrentiel.

Le procès de Google a fini par être une histoire à part entière, qui a révélé une quantité surprenante d’accusations folles contre Google. Il n’a pas encore été jugé.

Le costume d’Apple, à l’inverse, a peut-être commencé le processus de démolition des murs autour du jardin iOS, pour ainsi dire. Apple a déjà utilisé son contrôle sur les règles du magasin pour créer des politiques incroyablement spécifiques, telles que celles qu’elle a utilisées l’année dernière pour empêcher Microsoft de lancer directement une version Apple du Xbox Game Pass.

Désormais, d’autres grandes entreprises pourraient théoriquement apporter leurs applications directement sur le marché iOS sans passer par les systèmes d’Apple. La décision a fait chuter l’action d’Apple de 2% vendredi, selon CNBC.

La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs. https://t.co/cGTBxThnsP – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 10 septembre 2021

Il est difficile de voir cela comme une sorte de victoire pour l’une ou l’autre entreprise. Epic avait espéré forcer Apple à assouplir complètement ses restrictions, et ne l’a pas compris. La vente du « Project Liberty » a également été jugée dans le jugement comme une violation des conditions de service d’Apple. Epic doit payer à Apple des frais équivalant à 30% de l’argent qu’il a gagné en vendant des V-Bucks sur iOS entre août dernier et maintenant. Cela représente plus de 3,5 millions de dollars.

Cependant, cela a ouvert la porte aux grands joueurs pour contourner entièrement Apple pour leurs produits sur iOS. Tout jeu mobile proposant des achats intégrés, comme Dota Underlords de Valve, peut désormais proposer des prix moins chers ou d’autres avantages si les joueurs s’adressent directement à son développeur, ce qui pourrait théoriquement coûter des milliards à Apple. Epic en a tiré quelque chose.

Un porte-parole d’Epic aurait déclaré à NPR tard vendredi matin que la société prévoyait de faire appel de la décision.