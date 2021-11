Les deux pilotes auraient pu faire un déplacement à gauche au départ au Mexique

Valtteri Bottas « aurait pu mieux défendre » contre Max Verstappen et Lewis Hamilton aurait dû se déplacer pour le sillage.

C’est selon leur patron d’équipe, Toto Wolff.

Parti de la pole position à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Bottas s’est retrouvé à la troisième place alors que Hamilton et Verstappen attaquaient.

Mais ce sont les gains de ce dernier qui ont le plus agacé Mercedes.

Hamilton a critiqué son coéquipier, affirmant qu’il avait « évidemment » laissé la porte ouverte à Verstappen tandis que, s’exprimant immédiatement après la course, Wolff a déclaré que c’était comme « ouvrir la mer » pour le pilote Red Bull.

Quelques heures plus tard, il a toujours l’impression que Bottas aurait dû faire plus.

« Peut-être qu’il aurait pu défendre un peu mieux à gauche », a-t-il déclaré à Sky. «Mais ces voitures sont incroyablement difficiles à voir où se trouve réellement l’autre.

« Valtteri s’est également assuré que rien n’arrive aux Lewis. Mais il aurait dû s’arrêter là-bas.

« Cela ne devrait pas arriver. »

Un début de cauchemar pour Bottas, un thriller pour Verstappen 😳😅#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/YimWSYxe9i – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

A souligné à Wolff que Michael Masi avait dit aux pilotes avant le début de la course qu’ils n’étaient pas autorisés à pousser un autre pilote hors de la piste au départ, Wolff a répondu en disant qu’il y a une différence « entre ne pas fermer et garder un voie de bus gratuite.

Mais ce n’est pas seulement Bottas qui aurait pu faire plus au début avec Wolff disant que Hamilton aurait également dû faire quelque chose de différent.

Il est bien connu que la descente vers le virage 1 offre un sillage parfait, il pense donc que Hamilton aurait dû se déplacer pour passer derrière Bottas, ce qui aurait pu protéger les positions des deux pilotes.

C’est quelque chose que Ferrari a fait avec succès en 2019 pour s’assurer que le poleman, Charles Leclerc, reste en tête.

« À ce stade au plus tard, il aurait dû se déplacer un peu vers la gauche », a-t-il déclaré.

Et à partir de là, a ajouté Wolff, « tout s’est mal passé qui peut mal tourner.

« Nous avons essayé de nous étirer dans tous les sens et c’est pourquoi c’est d’autant plus ennuyeux que quelque chose comme ça se produise. »

La course de Bottas a été complètement annulée un virage plus tard lorsqu’il a été heurté par Daniel Ricciardo, propulsant le pilote Mercedes dans une vrille et le laissant tomber à l’arrière du peloton.

Cela a laissé Hamilton seul à l’avant pour combattre les deux pilotes Red Bull, l’homme Mercedes terminant la course au milieu d’un sandwich Red Bull.

Bottas a réalisé un tour le plus rapide de la course en fin de course pour prendre ce point à Verstappen, Hamilton laissant le Mexique derrière le Néerlandais de 19 points.

