Les deux prétendants cherchent à remplacer Jean Todt à la présidence de la FIA

Les deux premières personnes à se présenter à la présidence de la FIA lorsque Jean Todt démissionne de ses fonctions ont annoncé leur candidature, alors que le Français se prépare à remettre les rênes du sport après 12 ans à ce poste.

Tous deux travaillent déjà au sein de l’institution et ont une expérience significative à apporter à leur rôle lorsqu’ils font campagne pour la présidence.

Il est actuellement difficile de savoir si d’autres candidats se présenteront ou non à ce stade, avant l’élection présidentielle de décembre.

Voici qui a jusqu’à présent jeté son chapeau dans le ring pour être le prochain président de la FIA:

Mohammed ben Sulayem

L’émirati de 59 ans a mené une campagne pour concurrencer Todt avant les élections présidentielles de 2013, mais s’est retiré tardivement, avant d’annoncer sa dernière candidature début avril.

Il a été le champion des rallyes du Moyen-Orient à 14 reprises au cours de sa carrière de pilote et a participé à 18 manches du Championnat du monde des rallyes – et il a continué à avoir une influence dans le sport automobile en dehors de la piste.

Bin Sulayem était en charge de l’organisation du premier Grand Prix d’Abu Dhabi en 2009, et est vice-président de la FIA depuis 2008, pour la mobilité et le sport.

Il a promis une «nouvelle approche» au sein de l’organisation, ajoutant que «la FIA doit encourager une culture de gouvernance démocratique et transparente».

Il a déclaré lors de l’annonce de sa candidature via Autosport: «Je veux redonner beaucoup à la FIA et à sa formidable communauté, et j’espère que mon expérience à la fois dans la mobilité et le sport en tant que vice-président, compétiteur, mais aussi homme d’affaires et passionné de voiture pourra ajouter de la valeur. .

«Je suis fier de diriger une équipe aussi expérimentée et passionnée qui se concentre sur la prestation de ce que les membres veulent et ont besoin.»

Graham Stoker

L’avocat sportif britannique Graham Stoker siège au Conseil mondial du sport automobile de la FIA depuis 2004 et est vice-président du sport de la FIA depuis 2009.

Stoker a également traversé le processus de réélection dans son rôle de vice-président, où le poste a de nouveau été confié en 2013 et 2017.

Le Britannique courra après avoir été proche de Todt pendant sa présidence, et il espère profiter de cette expérience pour prendre la place du Français.

«Comme vous le savez, nous avons été membres de l’équipe de direction couronnée de succès du président Jean Todt ces dernières années», a écrit Stoker dans une lettre annonçant sa course présidentielle, selon ..

«Pendant ce temps, nous avons pu aider à introduire de nombreux nouveaux programmes et ressources innovants pour soutenir les membres et avons aidé le président à développer nos clubs et à faire de la FIA une organisation internationale forte, respectée et influente.

«Aujourd’hui, alors que nous affrontons ensemble la pandémie de Covid, et avec les encouragements d’un si grand nombre d’entre vous, nous avons l’intention, en temps voulu, de nous présenter en équipe aux élections, sous ma direction en tant que candidat à la présidentielle.

«Nous croyons fermement que les quatre prochaines années seront essentielles pour nous tous et que c’est le moment de la stabilité et de l’expérience qui s’appuient sur les succès passés, et non sur l’incertitude que le changement peut entraîner.»

