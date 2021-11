Les deux problèmes communs des Lakers et des Celtics en ce début de saison

Les données ne sont pas trompeuses et les statistiques avancées officielles de la NBA montrent une réalité très préoccupante pour Lakers de Los Angeles et Celtics de Boston. Les deux franchises légendaires ont mal commencé la saison et en regardant les statistiques de la NBA, il est évident quels sont les aspects qui devraient s’améliorer. Les deux équipes occupent les pires positions en termes de paramètres défensifs et de rebond, étant en dehors du top 15 en matière de classement défensif et étant deux des cinq équipes qui donnent le plus de rebonds à leurs rivaux.

