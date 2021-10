Les deux raisons de Mercedes pour lesquelles Hamilton n’a pas été au stand plus tôt

Mercedes pense qu’il n’était pas possible d’opposer Lewis Hamilton avant le 14e tour au départ du Grand Prix des États-Unis.

Une stratégie très agressive de Red Bull a finalement porté ses fruits sur le Circuit des Amériques alors que le leader du Championnat du monde Max Verstappen a résisté à son rival pour le titre dans une finale tendue.

Même si Hamilton a pris la tête de la course après un départ incroyable depuis les blocs de P2 sur la grille, c’était toujours Red Bull qui appelait les premiers coups et forçait Hamilton et Mercedes à être réactifs plutôt que proactifs en ce qui concerne la stratégie d’arrêt aux stands. .

Avec Verstappen aux stands dès le 10e tour et Perez trois tours plus tard, Mercedes a finalement amené Hamilton au 14e tour.

Alors que Hamilton a finalement raté la plus haute marche du podium, se contentant de la deuxième place, la question a été posée : pourquoi Mercedes n’a-t-il pas opposé Hamilton plus tôt ?

Le directeur de la stratégie du sport automobile de Mercedes, James Vowles, a expliqué en détail pourquoi un arrêt plus tôt n’était tout simplement pas possible.

Nous parlons d’overcuts, de undercuts, de courses à un arrêt, de pénalités de changement de moteur et bien plus encore avec James dans le débriefing de cette semaine ! ?? – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 28 octobre 2021

« Tout d’abord, nous aurions dépassé Ricciardo », a déclaré Vowles lors du débriefing de Mercedes après Austin.

«Et nous aurions été compromis à travers les Esses jusqu’à ce que nous le dépassions probablement en descendant vers le virage 12 et cela nous aurait coûté du temps.

« Peut-être pas assez pour ne pas conserver cette position de leader, mais cela nous aurait coûté du temps.

« La seconde est que Red Bull aurait alors été très long, comme nous l’avons fait, mais ils avaient deux voitures, donc ils n’avaient pas la pression de s’arrêter ensuite et ils étaient rapides lors de ce premier relais sur Medium et cela aurait pu faire nous mettre dans une position très compromise plus tard dans la course.

« Donc, de notre point de vue, nous savions que l’arrêt précoce était bon et nous avions souligné que le seul tour que Ricciardo a tiré de notre fenêtre, qui aurait probablement été le onzième tour, serait le bon point, mais ce que Red Bull a fait, c’est de prendre un pari .

« Cela ne les dérangeait pas s’ils devaient convertir en trois arrêts, finalement Verstappen aurait fini deuxième de toute façon. Cela nous aurait mis derrière Perez.

« Donc, en fin de compte, c’est un équilibre entre s’assurer que votre premier relais est suffisamment long, que vous ne perdez pas la courbe des pneus au deuxième et au troisième relais, car une équipe qui peut durer plus longtemps que vous finira par vous battre si elle a une voiture. rythme. »

Hamilton a laissé Austin avec un déficit de 12 points à combler dans le championnat des pilotes avant le prochain tour au Mexique ; Mercedes, quant à lui, a une avance de 23 points dans la course des constructeurs avec cinq courses à disputer pour la saison 2021.