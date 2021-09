Les deux retours surprises du MCU de Shang-Chi, expliqués

Alors que Shang-Chi et la légende des dix anneaux n’ont pas manqué de rebondissements inattendus pour le MCU, le plus grand a peut-être été le retour non pas d’un mais de deux visages oubliés depuis longtemps – l’Abomination de Tim Roth, vu pour la dernière fois dans le film d’Edward Norton Incredible Hulk , qui a été taquiné dans les bandes-annonces, et une autre apparition spéciale (sans doute plus surprenante) qui a continué à jouer un rôle central dans le film.

Cet article inclut des spoilers pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, veuillez procéder avec prudence.

C’est vrai, nous parlons de Trevor AKA The Fake Mandarin de Ben Kingsly, d’Iron Man 3. Le pauvre Trevor vit apparemment dans l’enceinte des Dix Anneaux depuis des années après que Wenwu l’a capturé avec l’intention de l’exécuter. Au lieu de cela, cependant, Trevor a fait ce qu’il fait de mieux et a improvisé un jeu d’acteur, ce qui lui a par inadvertance décroché un emploi en tant que bouffon-slash-prisonnier personnel de Wenwu. Shang-Chi, Katy et Xialing le trouvent dans les entrailles du complexe ayant apparemment perdu encore plus de ses billes depuis la dernière fois que nous l’avons vu.

En parlant de cela, la dernière fois que nous l’avons vu, c’était dans Iron Man 3. Au dire de tous, Trevor était un cas unique pour le MCU avant ce point, ce qui n’était pas si surprenant. Au cours des phases 1 et 2, les méchants uniques étaient la tendance avec des méchants comme Iron Monger, Whiplash et Ultron occupant le devant de la scène tandis que les méchants brûlants plus lents avec des apparitions répétées comme Thanos ou Loki ont dérivé dans et hors des projecteurs. Cependant, à travers la phase 3 et maintenant dans la phase 4, le MCU a semblé de plus en plus intéressé à regarder en arrière pour des tirages auto-référentiels (pensez à Red Skull sur Vormir ou à certains épisodes de What If…?).

Le retour de Trevor représente l’un des résultats les plus surprenants de cette poussée – dites ce que vous voulez à propos d’Iron Man 3, mais sa touche mandarine aurait pu être très facilement passée sous silence et ne plus jamais être référencée. Wenwu a même un bref exposé dans ce film expliquant comment il a regardé ces événements de loin et a pensé qu’ils étaient complètement absurdes. Il aurait été facile de s’en tenir à cela et de laisser le souvenir de ces choix de phase 2 entrer doucement dans la nuit avec un nouveau dix anneaux plus légitime introduit pour les remplacer.

Mais, selon le réalisateur Destin Daniel Cretton, ramener Ben Kingsly à bord du MCU était aussi simple qu’un appel téléphonique – et quelque chose qu’il voulait vraiment faire. En parlant avec GameSpot, Cretton a expliqué que « oui, cela a vraiment pris [a phone call]. Je me sens très chanceux et privilégié d’avoir travaillé avec Sir Ben Kingsly, et la conversation avec lui auparavant – ce fut une si agréable surprise d’apprendre à quel point il se soucie de ce personnage, Trevor, et à quel point il veut voir Trevor aller à la prochaine étape de sa vie. C’était tellement amusant de le voir entrer dans ce personnage, c’était l’un des moments forts pour moi.”

Bien sûr, Cretton n’a pas pu confirmer ou nier si Trevor ferait d’autres apparitions dans le MCU après Shang-Chi. Vraisemblablement, il a pu quitter Ta Lo avec les autres, mais nous ne le voyons jamais au lendemain de la bataille, il est donc tout à fait possible qu’il passe le reste de sa vie à traîner avec ses petits copains monstres et à pratiquer ses sonnets. C’est peut-être la meilleure fin possible pour lui.

En ce qui concerne l’abomination de Tim Roth, nous nous retrouvons avec encore plus de questions, à savoir ce que cela pourrait signifier en termes de films Multiverse et Norton Hulk, que le MCU a balancés et tissés depuis l’introduction de Bruce Banner de Mark Ruffalo dans Les Vengeurs. Nous savons que lui et Wong travaillent apparemment ensemble, du moins en ce qui concerne leur petite raquette magique de club de combat, donc peu importe quand ou si Abomination réapparaît, il ne sera probablement pas si méchant que ça. .

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant en salles.