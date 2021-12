Les deux semaines de l’art à Miami

Mercredi soir, lors d’un événement coparrainé par ce site Web, Pitbull a prononcé un discours entraînant de cinq minutes faisant une analogie entre la ville de Miami et un « ananas » avant de disparaître dans la foule, tandis que dans le hall de l’hôtel Beachcomber, les invités ont mis en scène de manière impromptue des séances photo au milieu de rangées d’écrans NFT physiques. Erykah Badu et Azealia Banks se sont également produites ce soir-là lors d’une fête en plein air pour le crypto-club social Friends with Benefits. L’émission était techniquement réservée aux détenteurs de $FWB, le jeton de gouvernance du groupe, mais les étrangers semblaient trouver leur chemin de toute façon. Ici, la foule de la technologie s’est mêlée à de véritables célébrités (dont Diplo, un nouveau fan de Bored Ape), brandissant des gobelets en plastique de tequila non diluée.

