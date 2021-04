Les deux signes disant “Much Ow” attendent les détenteurs de Dogecoins

Compartir

Dogecoin est la crypto la plus populaire de 2021, prenant une grosse part des revenus de Bitcoin et Ethereum cette année. Ces chiffres astronomiques que l’altcoin a réalisés cette année ont attiré de plus en plus d’investisseurs. Cependant, quiconque n’a pas fait ses valises DOGE auparavant pourrait souffrir d’une certaine douleur plutôt que de «beaucoup d’émerveillement».

Voici un aperçu des deux signaux de vente qui ont commencé à montrer leurs dents à partir d’aujourd’hui.

Chaque chien a sa journée, et ça a été l’année du Dogecoin

Selon Oxford Languages, l’expression «chaque chien a sa journée» fait référence à l’idée que «tout le monde aura de la chance ou du succès à un moment donné de sa vie».

Pour Dogecoin, les derniers jours ont été le «jour» pour les investisseurs en crypto du monde entier. Depuis le 1er janvier de cette année, le mème altcoin a augmenté de plus de 9000% de retour sur investissement. Pas mal pour une pièce qui a été créée comme une “blague”.

Ces rendements, cependant, ne sont pas à rire et font partie des meilleurs que l’industrie a à offrir. Dogecoin a même craqué Bitcoin et Ethereum, les deux principales crypto-monnaies par capitalisation boursière.

L’altcoin orné de Shibu Inu est aimé dans le grand public, promu par Elon Musk, Snoop Dog, etc. La performance a toujours été digne du «meilleur des spectacles», mais deux signaux de vente de TD 9 pourraient endormir ce rallye pour toujours.

Un duo de signaux de vente contre le dollar et Bitcoin a du punch

On sait que les chiens sont un peu excités, mangent trop ou jouent trop. Dogecoin s’est tellement rallié qu’il serait peut-être temps de faire le mort.

Mais d’abord, ce vieux chien pourrait faire demi-tour, selon l’indicateur TD Sequential.



Une configuration imparfaite du TD 9 a explosé après un rallye considérable | Source: DOGEUSD sur TradingView.com

Trading contre le dollar, une configuration de vente TD 9 est apparue après un gain astronomique ces derniers jours. Le signal pourrait supprimer jusqu’à 80% du prix de la pièce.

Contre Bitcoin, le signal remue également la queue. La configuration de vente TD 9 sur la paire BTC est encore plus forte car elle s’est perfectionnée avec un sommet plus élevé sur la journée.



Le signal a été perfectionné dans la paire de trading Bitcoin | Source: DOGEBTC sur TradingView.com

Parce que la paire USD n’est pas parfaite, Dogecoin pourrait toujours jouer à récupérer des retours pendant un moment plus longtemps, en gardant les propriétaires heureux.

Cependant, ce signe pourrait suggérer que l’adorable petit pourrait bientôt se transformer en ours.

