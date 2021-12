Les deux spectacles du 40e anniversaire de Metallica seront diffusés en direct depuis San Francisco

La collection Coda présentera un événement mondial exclusif de diffusion en direct — « 40 ans de Metallica » — un événement spécial de deux nuits célébrant 40 ans de METALLIQUE.

Propulsé par des partenaires de streaming Amazon Musique et Vidéo principale canaux, la diffusion en direct mondiale gratuite exclusive présentera les performances complètes du groupe dans la ville natale les 17 et 19 décembre au Chase Center de San Francisco.

Alors que les billets en personne étaient disponibles exclusivement pour les membres du fan club du cinquième membre du groupe, maintenant METALLIQUE les fans du monde entier pourront voir les deux performances en direct de chez eux ou sur mobile via Amazon Musique, Amazon Musique‘s Tic canal, et Vidéo principale (avec ou sans Premier abonnement de visionnage à la demande) à partir de 21 h HP /12 h HE / 5 h GMT / 14 h JST chaque soir. Les spectacles seront alors disponibles en exclusivité sur La collection Coda/Vidéo principale chaîne pour une visualisation ultérieure.

METALLIQUE les fans pourront également regarder des films présentés dans le cadre du SF Takeover Film Fest, y compris « Cascades astucieuses » et « Orgullo, Pasión, Y Gloria : Tres Noches En La Ciudad De México » à La collection Coda/Vidéo principale chaîne pour le week-end.

La diffusion en direct et les films du 40e anniversaire ne sont que le début d’un vaste partenariat entre La collection Coda et METALLIQUE, qui comprendra une liste complète de films de concerts, de documentaires et de contenu supplémentaire couvrant la carrière du groupe, arrivant sur la chaîne exclusivement tout au long de 2022, ainsi que des films musicaux populaires tels que COMBATTANTS DE FOO, Jimi Hendrix, MORTS RECONNAISSANTS, et beaucoup plus.

Pour plus d’informations sur « 40 ans de Metallica » et pour vous inscrire à un rappel de mise au point, rendez-vous à cet endroit. Pour voir une liste complète des activités de prise de contrôle de Metallica à San Francisco et obtenir des mises à jour quotidiennes, rendez-vous sur www.metallica.com.

METALLIQUE fait également équipe avec Amazon Musique libérer « La prise de contrôle de Metallica », une station hébergée par des invités disponible exclusivement pour Amazon Musique Abonnés illimités et Premier membres. Les membres du groupe raconteront des histoires couvrant l’évolution de leur musique, sur une bande-son organisée mettant en vedette leurs plus grands succès, les favoris des fans et des coupes profondes.

« La prise de contrôle de Metallica » est la dernière station en mode DJ à être diffusée en avant-première sur Amazon Musique — une toute nouvelle expérience d’écoute à la demande qui combine la personnalisation, le contrôle et l’étendue du catalogue de streaming avec le dynamisme et la personnalité de la radio hébergée par DJ. Les fans peuvent entendre « La prise de contrôle de Metallica » maintenant sur Amazon Musique, en demandant simplement « Alexa, joue à The Metallica Takeover » dans le Amazon Musique application pour iOS et Android, et sur Alexa-appareils activés.

Lancé en février 2021, La collection Coda est disponible exclusivement via Vidéo principale canaux. Cette offre unique de diffusion en continu par abonnement propose une sélection exclusive et organisée des documentaires musicaux, des films de concert et des séries épisodiques les plus emblématiques couvrant des décennies et des genres, associée à un site Web complémentaire explorant de nouvelles perspectives sur la musique et présentant des interviews exclusives avec certains des plus grands noms de musique.

La collection Coda est disponible pour Amazon Prime membres aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois avec un essai gratuit de sept jours.

Explorer La collection Coda et pour vous inscrire à un essai gratuit de sept jours, visitez www.codacollection.co.

En juillet dernier, METALLIQUE a annoncé les détails de la célébration massive de son 40e anniversaire : le groupe marquera cette étape importante en invitant le monde entier METALLIQUE famille à les rejoindre dans leur ville natale de San Francisco pour deux spectacles en direct uniques mettant en vedette deux setlists différentes les 17 et 19 décembre au Chase Center. Les billets pour ces spectacles n’étaient disponibles qu’aux membres inscrits de METALLIQUELe fan club du cinquième membre.

Les spectacles du 40e anniversaire voir METALLIQUE retourner au Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu. Il était impossible de ne pas remarquer que des fans de plus de 60 pays se sont rendus à City by the Bay et ont complètement envahi San Francisco pour « S&M² » fin de semaine. Cette vague d’ondes positives du monde entier a inspiré METALLIQUE d’inviter à nouveau ces cinquièmes membres – et cette fois, en plus des deux spectacles au Chase Center, METALLIQUE organisera d’autres événements musicaux et comiques en direct, des dégustations de whisky noirci et bien plus encore dans toute la ville au cours du long week-end de quatre jours de célébrations commençant le jeudi 16 décembre.

Formé en 1981 par le batteur Lars Ulrich et guitariste/chanteur James Hetfield, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charge », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire. METALLIQUEla dernière version de , la « S&M² » album et film, arrivé en août 2020 seul par le groupe Enregistrements noircis étiqueter. « S&M² » chroniques METALLIQUE et Symphonie de San Franciscoles 6 et 8 septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont servi d’inauguration du Chase Center de San Francisco et réuni le groupe et Symphonie pour la première fois en 20 ans. « S&M² » redonne vie à ces émissions historiques, capturant plus de deux heures et demie de James, Lars, Kirk Hammett et Robert Trujillo en s’associant à près de 80 personnes Symphonie de San Francisco, légendaire directeur musical de l’orchestre Michael Tilson Thomas et chef d’orchestre Edwin Outwater.