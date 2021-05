Les deux tiers des Britanniques “ préfèrent mourir tôt plutôt que d’abandonner la viande ” ⋆ .

Plus de la moitié associent un régime qui contient beaucoup de viande à être «masculin». (Photo: . / iStockphoto)

Selon une nouvelle enquête nationale, 67% des gens préféreraient réduire leur espérance de vie de cinq à dix ans plutôt que de renoncer à la viande.

L’enquête auprès de 2000 personnes, menée par OnePoll pour le compte de No Meat May, a également révélé que plus de la moitié (51%) des hommes et des femmes britanniques associent un régime qui contient beaucoup de viande à être “ masculin ”, alors qu’ils sont végétariens (36 %) et les régimes végétaliens (35%) sont considérés comme plus «féminins».

Un tiers (30%) des hommes pensent que les humains sont censés manger de la viande, contre moins d’un quart (22%) des femmes. Plus d’une personne sur 20 (6%) a également déclaré qu’elle préférerait aller en prison plutôt que d’arrêter de manger de la viande, passant à 11% pour les personnes âgées de 25 à 34 ans.

Alors que 27% des hommes préfèrent abandonner le café et 19% préfèrent abandonner l’alcool plutôt que la viande, 18% ont également déclaré qu’ils arrêteraient de manger de la viande si cela améliorait leurs performances sexuelles et 35% ont déclaré qu’ils y renonceraient si cela améliorait leur santé. .

Pour les femmes, les implications sur la santé sont les principales raisons pour lesquelles elles envisageraient de passer à un régime végétarien ou végétalien. 38% ont déclaré qu’ils arrêteraient de manger de la viande si cela améliorait leur santé, 36% si cela réduisait leur risque de développer certains cancers et 33% s’ils perdaient une pierre ou plus de poids.

Les femmes sont également plus intéressées par la réduction de leur consommation de viande et de produits animaux que les hommes – 60% des femmes sont plutôt ou très intéressées à réduire leur consommation de viande, contre 51% des hommes.

Fait intéressant, les femmes sont moins susceptibles que les hommes de sortir avec une personne végétalienne – 39% des femmes disent qu’elles préféreraient ne pas sortir avec une personne végétalienne, contre 37% des hommes.

54% des 25-34 ans – hommes et femmes – disent qu’ils ne sortiraient pas avec un végétalien. Cela se compare à 27% des personnes âgées de plus de 65 ans. Alors, la génération plus âgée est-elle plus ouverte d’esprit?

21% des 16-34 ans ont déclaré avoir mangé de la viande pour se loger entre amis ou en famille. (Photo: .)

La recherche a également révélé que la jeune génération est plus susceptible de manger de la viande pour s’intégrer; 21% des 16-34 ans ont déclaré avoir mangé de la viande pour se loger entre amis ou en famille, contre seulement 8% des personnes de plus de 65 ans, et 20% ont déclaré avoir mangé de la viande pour éviter de paraître difficile en mangeant au restaurant, par rapport à 6% des personnes de plus de 65 ans.

Alors, qu’en est-il de l’environnement?

Bien que 76% de tous les répondants à cette étude aient déclaré qu’ils se soucient de l’environnement, seuls 26% ont déclaré qu’ils arrêteraient de manger de la viande et d’autres produits d’origine animale pour réduire leur impact environnemental.

Plus d’un quart des femmes (28%) affirment qu’elles arrêteraient de manger de la viande si cela sauve la vie de milliers d’animaux, contre seulement un cinquième (21%) des hommes, bien que 30% des hommes et des femmes soient d’accord pour dire que renoncer à la viande ferait exactement cela.

Seuls 20% abandonneraient la viande au profit des générations futures pour laisser derrière eux un monde plus sain et plus harmonieux pour leurs enfants et petits-enfants.

Près de la moitié (42%) pensent que des choix alimentaires ennuyeux seraient le plus grand obstacle à devenir végétalien, tandis qu’un tiers (32%) disent qu’ils ne sauraient pas quoi manger et un quart (26%) ont déclaré qu’ils ne sauraient pas où aller. obtenir leur protéine.

Le Dr Shireen Kassam, fondatrice de Plant Based Health Professionals UK, déclare: «Cette enquête met en évidence un réel décalage entre la science et les attitudes du public concernant la consommation de viande.

“ Étant donné que la consommation de viande, en particulier de viande rouge et transformée, est un facteur de risque majeur pour certaines de nos maladies chroniques les plus courantes, il est assez alarmant d’apprendre à quel point certains mythes et croyances sur un régime végétalien sont enracinés. C’est sans aucun doute le résultat de décennies de marketing et de relations publiques efficaces par l’industrie de la viande.

«La vérité est que supprimer la viande de l’alimentation et la remplacer par des aliments végétaux sains est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé personnelle. Cela comprend la réduction de votre risque de maladie cardiaque (principale cause de décès chez les hommes et les femmes), le diabète de type 2, certains cancers et le maintien d’un poids santé. Il existe même des preuves suggérant qu’éviter la viande améliore la fonction sexuelle et la qualité du sperme chez les hommes.

No Meat May est la campagne caritative qui met le public britannique au défi d’éliminer la viande de son alimentation pendant 31 jours pour des raisons sanitaires, environnementales et sociales.

Plus de 100000 personnes devraient participer à la campagne 2021 dans le monde, soit une augmentation de 100% par rapport à l’année dernière. 90% des inscriptions sont actuellement des femmes, soulignant cette grande disparité entre les sexes dans leurs attitudes envers l’adoption d’un régime sans viande.

