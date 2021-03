Les deux tiers des électeurs américains disent que la montée des frontières est une «  crise  », bien que l’administration Biden n’utilise pas le terme ⋆ .

Selon un nouveau sondage Just the News de Scott Rasmussen, les deux tiers des électeurs disent que le mot «crise» est la meilleure façon de décrire la situation des immigrants clandestins traversant la frontière sud-ouest des États-Unis.

Soixante-sept pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la crise était le terme correct, lorsqu’on leur a demandé dans le sondage: «Qu’est-ce qui décrit le mieux la situation des migrants clandestins qui franchissent la frontière?»

L’afflux de mineurs non accompagnés à la frontière est peut-être la préoccupation la plus grave.

Le nombre de ceux qui arrivent sans parent est maintenant considérablement plus élevé que pendant la même période en 2019 et 2020.

Le nombre d’enfants non accompagnés appréhendés par la patrouille frontalière américaine était plus élevé le mois dernier que lors de tout autre mois de février précédent depuis 2014, selon les données de l’Institut non partisan de politique de migration et rapportées par NPR.

Dans le sondage, 15% des répondants ont déclaré que le terme «sous contrôle» décrit le mieux la situation à la frontière, tandis que les 18% restants ont déclaré ne pas savoir quel terme utiliser.

Au milieu de la majorité des électeurs du sondage affirmant que la crise est le meilleur mot, l’administration Biden appelle la montée en flèche un défi pour le gouvernement fédéral.

L’enquête auprès de 1 200 électeurs inscrits a été menée par Rasmussen en utilisant une approche en mode mixte du 25 au 27 mars. La marge d’erreur d’échantillonnage était de plus ou moins 2,8 points de pourcentage.

