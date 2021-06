Les deux tiers des ETI éligibles à la restructuration 2.0 post mesures de liquidité de la RBI : Crisil

Auparavant, sur la base du seuil d’endettement global de 25 crores de roupies, seule la moitié des entreprises de taille moyenne notées Crisil étaient éligibles.

Près des deux tiers des entreprises de taille moyenne notées par l’agence de notation Crisil sont désormais éligibles à une restructuration de la dette suite à une augmentation du seuil d’exposition globale maximale de Rs 25 crore à Rs 50 crore par la Reserve Bank of India vendredi pour Covid-hit MPME, petites entreprises et prêts individuels dans le cadre de résolution 2.0. Crisil a déclaré évaluer environ 6 800 entreprises de taille moyenne (hors entités du secteur financier), dont environ 4 700 sont des petites et moyennes entreprises (PME). Ces PME ont une exposition aux prêts bancaires allant jusqu’à Rs 50 crore et sont des comptes standard au 31 mars 2021, ce qui les rend éligibles à la restructuration.

Auparavant, sur la base du seuil d’endettement global de Rs 25 crore, seule la moitié des entreprises de taille moyenne notées Crisil étaient éligibles. « L’assouplissement par la RBI du seuil global d’exposition des banques est opportun, car il augmente désormais la couverture des entreprises en difficulté qui ont généralement des profils de crédit plus faibles. Trois entreprises sur quatre éligibles à la restructuration ont des notations de sous-catégorie d’investissement, indiquant leur capacité relativement faible à gérer les chocs de liquidité. Le rééchelonnement des remboursements de prêts dans le cadre de la fenêtre de restructuration 2.0 fournira un soulagement provisoire à ces entreprises contre de tels chocs de liquidité », a déclaré Subodh Rai, directeur de la notation, CRISIL Ratings Ltd dans un communiqué.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’agence a ajouté que les entreprises des secteurs à forte intensité de contact sont sous le choc de la demande, le trimestre en cours devant connaître une contraction séquentielle de 30 à 50 %. Cependant, ces entreprises recevront un énorme coup de pouce si une grande partie du montant de 15 000 crores de Rs est déboursée par les banques. Vendredi, la RBI avait annoncé un soutien en liquidités distinct de 15 000 crores de roupies avec une durée d’occupation pouvant aller jusqu’à trois ans pour les secteurs à forte intensité de contact tels que l’hôtellerie et les services auxiliaires ainsi que les segments de la beauté et des soins personnels jusqu’au 31 mars 2022.

«Cependant, il est possible que seuls les grands emprunteurs existants dans les secteurs à forte intensité de contact bénéficient réellement de cette fenêtre de liquidité à la demande, car les banques peuvent être plus à l’aise avec eux. Dans l’environnement actuel, il est possible qu’un certain nombre de banques aient une aversion au risque et que le bénéfice de la facilité de liquidité à la réception ne profite donc pas pleinement aux entreprises plus petites et moins bien notées de ces secteurs », a déclaré Crisil. Plus de clarté sur le soutien des banques apparaîtra une fois que les banques auront publié leurs politiques mises à jour après l’annonce de la RBI. La banque centrale avait également offert 16 000 crores de roupies de soutien spécial en liquidités à la SIDBI pour la rétrocession ou le refinancement jusqu’à un an pour les MPME, en particulier dans les districts à faible crédit et ambitieux.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.