Les deux tiers des lecteurs ne se soucient pas des plans de protection téléphonique

Il y a eu pas mal de buzz sur les téléphones haut de gamme cette semaine. Tout d’abord, nous avons expliqué pourquoi Samsung interrompt son service Premier pour les pliables, puis nous avons tout appris sur les nouveaux iPhones sophistiqués d’Apple. Donc, dans ce contexte, nous avons décidé de demander à nos lecteurs s’ils optaient généralement pour l’achat d’un plan de protection étendu quelconque avec leurs nouveaux téléphones. Nous avons laissé la question ouverte de savoir si cette assurance provenait du fabricant, de son transporteur ou d’un tiers.

En tant que personne qui laisse régulièrement tomber ses téléphones (ou voit ses chats vindicatifs les écraser du canapé ou de la table d’appoint), je souscris presque toujours une assurance téléphone. Je m’attendais vraiment à ce que davantage de mes collègues et pairs emboîtent le pas, j’ai donc été surpris par les résultats du sondage.

Selon notre sondage, plus des deux tiers ont déclaré n’avoir jamais acheté de plan de protection supplémentaire lors de l’achat d’un nouveau téléphone, soit parce qu’ils n’en avaient pas les moyens, soit parce qu’ils n’en voyaient pas l’avantage. D’un autre côté, un peu moins d’un quart des personnes interrogées ont déclaré avoir toujours souscrit une assurance de protection avec de nouveaux appareils, et environ 10 % ont déclaré le faire occasionnellement.

Souscrivez-vous généralement une assurance lorsque vous achetez un nouveau téléphone ?

De nombreux répondants qui ont déclaré ne pas avoir opté pour une assurance nous ont dit qu’ils avaient de la chance de ne pas avoir d’incidents importants ou qu’ils se fiaient aux étuis, aux couvertures et aux garanties standard lorsque les choses tournent mal.

Le lecteur ajones919 a déclaré qu’ils “avaient une assurance sur mes premiers téléphones sans jamais l’utiliser. Après cela, j’ai fait le calcul et j’ai compris quand vous additionnez les primes mensuelles et la franchise pour obtenir un remplacement. Cela coûterait essentiellement autant pour il suffit d’acheter un téléphone de remplacement sur Amazon. Je suis actuellement sur Verizon, et avec le coût d’assurance des trois téléphones de mon forfait familial, je pourrais acheter un tout nouveau produit phare Galaxy après un an.

Ou occupez-vous simplement de votre technologie – Simon Royal (@SimonRoyal) 15 septembre 2021

Le lecteur Taynjack a fait le calcul pour savoir pourquoi ils n’achètent jamais d’assurance. “J’ai couru les chiffres il y a des années. Si une personne mettait cet argent dans un compte d’épargne au lieu d’acheter une garantie, elle pourrait se permettre un nouveau téléphone tous les 18 mois avec cet argent.”

Notre sondage est maintenant fermé, mais nous aimerions toujours avoir de vos nouvelles. Souscrivez-vous généralement une assurance lorsque vous achetez un nouveau téléphone ? Pourquoi ou pourquoi pas?