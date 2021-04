Les deux tiers des utilisateurs d’iPhone prévoient d’empêcher les applications de les suivre – .

La mise à jour iOS 14.5 devrait tomber dans un très proche avenir, car Apple a testé le logiciel de manière approfondie via plusieurs versions bêta au cours des dernières semaines. La nouvelle version devrait ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris la fonction de confidentialité très attendue App Tracking Transparency (ATT) qui obligera tous les développeurs d’applications à demander l’autorisation avant de suivre les utilisateurs en ligne.

Cette décision a déclenché une protestation de la part de Facebook, l’une des entreprises qui tire l’essentiel de son argent des publicités en ligne. La possibilité de suivre les utilisateurs est essentielle pour diffuser des publicités personnalisées et surveiller les performances de ces campagnes. Facebook a affirmé que les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple nuiraient au Web gratuit et aux petites entreprises, lançant sa propre campagne publicitaire demandant aux utilisateurs de continuer à lui permettre de les suivre une fois qu’iOS 14.5 sera déployé.

Apple a expliqué à plusieurs reprises que les nouvelles fonctionnalités de confidentialité n’empêcheront pas les développeurs de suivre les utilisateurs. Mais ATT oblige les applications à demander la permission et à expliquer le but de cette collecte de données. Une nouvelle enquête indique que plus des deux tiers des utilisateurs d’iPhone bloqueront le suivi des publicités une fois que les applications commenceront à demander.

L’enquête provient d’AppsFlyer, une société de marketing mobile et une société d’attribution qui a analysé quelque 300 applications sur 2000 appareils. Selon AdWeek, les données indiquent que le taux d’activation médian serait de 32%, ce qui signifie que 68% des utilisateurs ne permettraient pas aux applications de les suivre.

Les pourcentages peuvent varier en fonction de l’application. Les services avec une plus grande affinité avec les consommateurs obtiendraient des opt-ins plus élevés, mais même ceux-ci tourneraient autour de 40%, ce qui signifie que les utilisateurs adopteront probablement la nouvelle fonctionnalité de confidentialité d’Apple. D’autres applications pourraient être affectées de manière plus significative, l’application de rencontres Bumble révélant dans un dépôt S-1 qu’elle s’attend à des opt-ins entre 0 et 20%.

L’invite de transparence du suivi des applications arrive sur l’iPhone sous iOS 14.5. Source de l’image: Apple

Les utilisateurs qui refusent le suivi empêcheraient les développeurs d’exploiter leurs IDFA, qui sont les identifiants uniques qui permettent le suivi. Cela empêcherait les agences de publicité de mesurer les performances de leurs publicités en ligne. Les annonceurs ne seraient pas en mesure de dire ce que les clients ont vu quelles publicités.

La société de publicité numérique Trade Desk a déclaré que 10% des 12 millions d’opportunités publicitaires par seconde sur sa plate-forme sont liées à l’IDFA. Si les taux de désactivation sont élevés, les éditeurs peuvent s’attendre à une baisse de 50% du CPM intégré à l’application ou du coût pour mille impressions. La baisse du CPM serait suivie d’une baisse du coût par acquisition, explique AdWeek.

La création d’autres trackers qui enfreindraient les règles d’Apple pourrait conduire Apple à rejeter les mises à jour d’applications. La société l’a confirmé récemment lorsque certaines applications utilisant des trackers tiers ont vu leurs mises à jour rejetées. Les développeurs devraient toujours demander l’autorisation de suivre les utilisateurs.

Bien que le consensus général semble être que de nombreuses personnes rejetteront le suivi, étant donné l’opportunité, les annonceurs n’ont toujours aucune idée de ce que ATT fera à l’activité de publicité intégrée aux applications sur iPhone et iPad.

Facebook pourrait avoir un chiffre d’affaires de 7%, selon les projections de l’analyste Eric Seufert. Un rapport d’Annonceur Perceptions indique que 58% des annonceurs prévoient de déplacer une partie de la plupart de leurs budgets hors de l’écosystème Apple vers Android et les téléviseurs connectés.

