Les développements de Covid régneront à nouveau sur le marché dans la semaine à venir après la déroute de vendredi

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York City, États-Unis, le 14 octobre 2021.

Brendan McDermid | .

L’incertitude concernant une nouvelle souche de coronavirus émergente pourrait continuer à effrayer les marchés, tout comme le rapport sur l’emploi de vendredi et d’autres données de la semaine à venir montrent que l’économie s’est renforcée.

Les actions et autres actifs à risque ont été critiqués vendredi lors de la session post-Thanksgiving suite à des informations faisant état d’une nouvelle variante en Afrique du Sud, et les investisseurs ont recherché la sécurité dans les bons du Trésor. Les premiers rapports sur la variante montrent qu’elle pourrait être plus transmissible que la variante Delta, et les scientifiques étudient l’efficacité des vaccins contre elle.

Le Dow Jones a perdu 905 points, soit 2,5% vendredi dans sa pire journée depuis octobre 2020. Le S&P 500 a chuté de 2,3% vendredi à 4 594, ce qui lui donne une baisse de 2,2% pour la semaine.

« Je pense que cela va l’emporter sur ce que nous allons voir d’autre », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. « C’est une semaine de données lourdes avec les ISM et certainement les salaires, mais je pense que cette nouvelle variante va geler le comportement jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté. »

Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à un solide rapport sur la masse salariale vendredi, avec 581 000 emplois ajoutés, après les 531 000 paies d’octobre. Ils s’attendent à ce que l’économie ait secoué les effets du ralentissement lié à la variante delta de Covid, et que la croissance du trimestre en cours pourrait être beaucoup plus forte qu’au troisième trimestre.

L’enquête sur la fabrication de l’Institute of Supply Management est publiée mercredi, et cela devrait également être solide.

Scott Redler, partenaire de T3Live.com, a déclaré que de nombreux traders ont été pris de court lors de la session raccourcie de vendredi, généralement positive pour le marché, et qu’il existe des niveaux clés que le marché doit maintenir au cours de la semaine à venir afin d’organiser un Père Noël de fin d’année. se rallier.

« En ce moment, le marché a perdu un peu d’élan, mais il n’est pas cassé. Cela pourrait très bien aller et faire le plein si la moyenne mobile à 50 jours du S&P 500 se maintient la semaine prochaine. Tout est très fluide », a-t-il déclaré.

Le 50 jours, à 4 527, est un indicateur d’élan très surveillé, et il s’agit essentiellement de la clôture moyenne des 50 dernières sessions.

Le marché avait déjà perdu de son élan lundi dernier avec un retournement baissier, a-t-il déclaré.

« Mercredi, le marché a absorbé la faiblesse et a donné aux traders un faux sentiment de sécurité, ce qui est normalement une belle session facile et raccourcie de vacances vendredi », a déclaré Redler.

Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA, a déclaré que le S&P 500 gagne généralement 7% entre son plus bas d’octobre et la clôture de l’année, mais cette année, il avait déjà gagné plus de 9%.

« Nous sommes en avance sur le match et devons subir une sorte de digestion », a déclaré Stovall sur CNBC.

Le Dow a plongé de plus de 1 000 points lors de la séance de vendredi. Les actifs les plus risqués étaient encore plus en baisse, le Russell 2000 clôturant à 3,7% vendredi. Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont plongé de plus de 12% et le bitcoin a baissé de près de 8%. Certains investisseurs ont commencé à renverser les paris sur le marché à terme selon lesquels un fort rebond économique et des pressions inflationnistes feraient disparaître la Fed plus tôt que prévu.

Le rendement du Trésor à 10 ans, qui évolue en sens inverse, est tombé à 1,48% par rapport au plus haut de mercredi de 1,69%.

Les investisseurs rechercheront les conseils du président de la Fed, Jerome Powell, qui comparaîtra devant le Congrès dans la semaine à venir avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour discuter du coronavirus et du plan de relance de la loi CARES. Mardi, il y a une audition devant la commission sénatoriale des banques.

« Je pense que vous devez supposer que le cas de base est que le virus reste endémique, et non pas redevenu une pandémie », a déclaré Barry Knapp, fondateur d’Ironsides Macroeconomics. L’inquiétude est que la variante se propage et ralentit l’activité, frappant encore plus les chaînes d’approvisionnement. Cela pourrait stimuler l’inflation tout en ralentissant la croissance.

Knapp a déclaré qu’il existe des risques pour les actions et que les investisseurs doivent faire preuve de prudence en achetant le marché à la baisse.

Knapp a déclaré que la Fed pourrait finir par accélérer la réduction de ses achats d’obligations, ce qui ferait avancer le calendrier des hausses potentielles des taux d’intérêt.

« Le problème d’essayer d’acheter le marché dans son ensemble et d’acheter des actions technologiques en particulier, c’est que si vous achetez maintenant parce qu’il est en baisse de quelques pour cent, il rebondit à la fin de l’année, puis le marché se vend », a-t-il déclaré. Pour cette raison, il préfère plonger dans des secteurs moins chers comme l’énergie et la finance, les secteurs les moins performants vendredi.

Le pétrole et l’énergie seront à l’honneur la semaine prochaine, alors que l’OPEP+ se réunit jeudi. Les États-Unis et d’autres gouvernements ont convenu de libérer du pétrole de leurs réserves stratégiques de pétrole dans le but de faire baisser les prix. Les États-Unis prévoient de libérer 50 millions de barils.

L’OPEP + a déclaré qu’elle continuerait d’augmenter la production de 400 000 barils par mois, malgré les appels de la Maison Blanche pour accélérer la publication.

Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC, a déclaré sur CNBC qu’il y avait une chance que l’OPEP décide de suspendre sa propre augmentation de production en raison des communiqués de SPR.

« Je pense que nous nous dirigeons vers la réunion de l’OPEP jeudi, la question n’est pas seulement s’ils font une pause, mais vont-ils potentiellement retirer quelques barils en raison des inquiétudes concernant cette nouvelle variante parallèlement à la très grande sortie SPR », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les États-Unis libéraient une quantité record de pétrole. « Nous allons avoir beaucoup de barils sur ce marché, car nous avons ces inquiétudes concernant les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid », a-t-elle déclaré. « Encore une fois, il est trop tôt pour dire si les gouvernements vont appuyer sur la gâchette de telles mesures, mais le marché sera concerné. »

Calendrier de la semaine à venir

Lundi

10h00 En attendant les ventes à domicile

15 h 00 Le président de la Fed de New York, John Williams

15 h 05 Le président de la Fed, Jerome Powell, prononce une allocution d’ouverture lors de l’événement de la Fed de New York présentant le New York Innovation Center

17 h 05, gouverneure de la Fed, Michelle Bowman

Mardi

Gains: Salesforce.com, Box, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Zscaler, Ambarella

9h00 Prix des maisons FHFA

9h00 Prix des maisons Case-Shiller

9h45 Chicago PMI

10 h 00 Le président de la Fed, Jerome Powell, et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’expriment devant les banques du Sénat sur le coronavirus et la loi CARES

10h00 Confiance des consommateurs

13h00 Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester

Mercredi

Gains: Banque Royale du Canada, PVH, Okta, Five Below, CrowdStrike, Splunk, Snowflake, Synopsys

Ventes de véhicules

7 h 00 Demandes de prêt hypothécaire

8h15 Paie privée ADP

10h00 Powell et Yellen au comité des services financiers de la Chambre

10h00 Dépenses de construction

10h00 Fabrication ISM

10h30 Williams de la Fed de New York

14h00 Livre beige

jeudi

Gains: Ulta Beauty, Signet Jewelers, Dollar General, Express, Kroger, Toronto Dominion, Imperial Canadian Bank, DocuSign, Assana, Marvell Technology, Ollie’s Bargain Outlet, Zumiez, Smith and Wesson

8h30 Demandes de chômage

8h30 Raphael Bostic, président de la Fed d’Atlanta

11h30 Bostic de la Fed d’Atlanta

13h00, Vice-président de la Fed, Randal Quarles

vendredi

8h30 Bilan de l’emploi

10h00 Services ISM

10h00 Commandes d’usine