Les développements de la Juventus enthousiasmeront Newcastle alors que le transfert gratuit se concentre

La Juventus négocie un accord pour résilier le contrat du milieu de terrain gelé Aaron Ramsey en janvier, selon un rapport.

Le séjour de Ramsey en Italie n’a été rien de moins qu’un désastre. L’ancien homme d’Arsenal a signé un accord de pré-contrat avec la Juve en février 2019 et est arrivé en juillet de la même année. Mais une série de blessures et une mauvaise forme ont vu la star du Pays de Galles ne faire que 70 apparitions pour l’équipe de Serie A.

Ramsey n’est plus apparu en Serie A pour la Juve depuis septembre et son temps de jeu cette saison n’est que de 112 minutes. Et maintenant, le joueur de 30 ans a perdu la foi du patron Max Allegri.

Rapports Calciomercato.com qu’Allegri a perdu confiance en l’homme de 30 ans et l’a maintenant mis de côté. L’idée de le jouer dans un rôle de quart-arrière devant la défense – comme lors du premier match contre l’Udinese – a été abandonnée.

Le rapport affirme qu’il est « peu probable que les choses changent dans les prochaines semaines, il n’y a pas d’avenir pour lui à la Juventus ».

Par conséquent, la Juventus travaille sur un plan pour décharger Ramsey. Une vente serait le scénario parfait, mais ils savent que ce sera difficile.

On pense donc que les responsables de la Juve discutent d’un licenciement dans lequel Ramsey devrait être payé.

Ramsey a un contrat extrêmement lucratif jusqu’en juin 2023, avec un salaire d’environ 10 millions d’euros par saison. Cela signifie que son contrat vaut plus de 20 millions d’euros.

L’intérêt de Newcastle pour Ramsey

Il est alors compréhensible que Ramsey demande une « indemnité de départ riche » pour partir plus tôt.

Les dernières nouvelles pourraient bien intéresser les pouvoirs en place à Newcastle.

La nouvelle directrice Amanda Staveley serait actuellement à la tête des affaires de football après le rachat du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF). Elle vient de réussir à nommer Eddie Howe dans la loge à St James’ Park. Et maintenant, un nouveau directeur sportif et des transferts seront sur le radar du club.

Et Newcastle serait intéressé par Ramsey, par TuttoSport (via The Mirror).

Le rapport indiquait de manière prévisible que Newcastle n’aurait pas peur de payer la facture pour signer Ramsey. Ils sont désormais bien entendu le club le plus riche du monde après les 80% du capital racheté par PIF.

Et si Ramsey était disponible gratuitement, ce serait évidemment plus attrayant pour le club de Tyneside.

