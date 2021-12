Les développements éoliens de Siemens Gamesa attirent plus d’une vingtaine d’investisseurs

29/12/2021 à 07:35 CET

Araceli Munoz

La vente des parcs éoliens de Siemens Jeuxa. Tel que rapporté par des sources financières à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, La semaine dernière, l’entreprise a reçu près d’une vingtaine d’offres sans engagement acheter ces actifs renouvelables en développement, répartis en 70 projets totalisant environ 3 000 MW et répartis entre l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce. Les parties intéressées comprennent les grandes entreprises énergétiques traditionnelles, National et international; fonds de capital-risque et investisseurs spécialisés dans les infrastructures.

Les mêmes sources indiquent des entreprises comme Iberdrola, Naturgy, Repsol ou Orsted Energy et des fonds comme Blackstone, CPPIB, F2i ou Hermes, entre autres. Selon les mêmes sources, fin janvier prochain les offres seront reçues avec l’idée de choisir le gagnant au cours du premier trimestre de 2022 prochain. Les mêmes sources indiquent que Le processus est l’un des plus compétitifs de ces derniers mois car il s’agit de l’une des dernières grandes plates-formes d’actifs renouvelables en développement en Espagne qui restent à vendre..

Ces développements éoliens sont en évalué à environ 300 millions d’euros, même si le prix pourrait s’élever à un montant supérieur à 500 millions en raison de l’intérêt que ces promotions ont suscité. A la fin de l’été Siemens Gamesa a embauché l’American Bank of America (BofA) d’orchestrer un processus concurrentiel pour se départir de ces actifs verts et ainsi se concentrer sur son cœur de métier, la fabrication d’éoliennes pour l’industrie renouvelable. Le conseil juridique est entre les mains du cabinet CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Revue stratégique

Il faut se rappeler que En août 2020, le PDG de Siemens Gamesa, Andreas Nauen, a annoncé aux investisseurs et analystes qu’ils avaient commencé une revue stratégique de votre entreprise afin de faire tourner différents actifs afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour maintenir à flot son activité, qui a été fortement impactée par l’avancée de la pandémie de coronavirus. Concrètement, il a perdu l’an dernier 900 millions d’euros alors que le virus ralentissait le développement d’un important carnet de commandes en cours, porté par la chaleur de la transition énergétique sur le Vieux Continent.

Cependant, Siemens Gamesa était confiant de récupérer les chiffres pré-pandémiques tout au long de 2021 et de renouer avec les bénéfices, mais a enregistré des numéros rouges de 672 millions. Malgré la réduction de 32 % par rapport aux pertes de l’année précédente, augmentation des coûts d’approvisionnement et diminution des commandes d’éoliennes (17,3 % de moins, environ 2 500 millions de moins) ont pesé sur les comptes du groupe, c’est pourquoi celui-ci a décidé de se concentrer exclusivement sur la fabrication d’éoliennes et d’obtenir des liquidités sur la vente de développements éoliens.

En effet, le groupe souhaite se concentrer particulièrement sur le monde de l’éolien offshore en raison des belles perspectives de croissance attendues face au ralentissement de l’éolien terrestre, dans lequel sont spécialisées les usines du Pays Basque, de Navarre et de Castille-et-León. Cette opération intervient alors que des rumeurs circulent sur le marché selon lesquelles une éventuelle offre publique d’achat de la maison-mère du groupe, l’allemand Siemens Energy, sur l’ex-Gamesa est évoquée.

L’entreprise espagnole a fusionné avec l’entreprise allemande d’énergie éolienne en juin 2016, créant un leader mondial avec un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros à l’époque et un carnet de commandes évalué à 20 milliards d’euros. Aujourd’hui, son portefeuille s’élève à 32 542 millions et réalise un chiffre d’affaires de 10 198 millions. Dans tous les cas, les actions de la société affichent une baisse de 56,4% par rapport à il y a un an, s’échangeant à 20,91 euros par action à la clôture de la séance de bourse d’hier.

Poussée de transactions

Le moment de sortir ce portefeuille de développements renouvelables n’est pas fortuit, car L’intérêt pour ces types d’actifs a explosé à mesure que la décarbonation de l’économie a gagné en importance à l’échelle mondiale alors que cette transition énergétique mondiale s’est accélérée en raison de l’arrivée du coronavirus. Aussi, pendant la pandémie, ces types d’actifs ont montré leur résilience par rapport à d’autres secteurs traditionnels plus impactés car il est protégé par des politiques publiques qui favorisent son développement.

Dans ce contexte, le nombre d’investisseurs intéressés par le métier des énergies renouvelables augmente de plus en plus, recherchant des actifs offrant de bons rendements dans des secteurs contra-cycliques. Ainsi, il est de plus en plus trouvent souvent une grande variété d’investisseurs dans ces enchères concurrentielles, allant des fonds de capital-risque spécialisés dans les énergies renouvelables ou les infrastructures aux compagnies d’assurance en passant par les entreprises énergétiques traditionnelles qui doivent transformer rapidement leurs activités.

Les développeurs de ce type d’actifs profitent largement de cet appétit suscité par le monde renouvelable, puisqu’ils parviennent non seulement à faire du profit ou de l’argent avec la vente de projets verts, mais aussi ils trouvent à plusieurs reprises un partenaire qui les aide à professionnaliser l’entreprise ou leur propose un financement pour pouvoir démarrer ces projets, qui nécessitent souvent de lourds investissements.