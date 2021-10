Les développeurs d’Aeon Must Die demandent un paiement et des droits de propriété intellectuelle à Focus Ent

Capture d’écran : Focus Divertissement

Demain, le beat-’em-up Aeon Must Die sort sur PC, Switch, Xbox et PlayStation. Un jour avant sa sortie, certains des développeurs originaux du jeu – maintenant dans un studio différent et nouvellement formé – ont publié une déclaration demandant que l’éditeur et le développeur du jeu « s’acquittent de leurs responsabilités légales ». Cela signifie, entre autres, indemniser équitablement les personnes qui n’auraient pas été payées pour leur travail sur le jeu.

Revenons en arrière une minute. Focus Entertainment, l’éditeur français de taille moyenne derrière des jeux comme A Plague Tale: Innocence et Aliens: Fireteam Elite, a révélé pour la première fois Aeon Must Die lors d’un événement Sony State of Play l’année dernière. Les fans ont immédiatement fait le point sur son art de science-fiction somptueux et ses combats croustillants. Mais ce même jour, comme l’a rapporté Kotaku, d’anciens développeurs qui avaient travaillé sur le jeu ont accusé le studio, Limestone Games, d’abus, de manipulation, de surmenage et d’autres problèmes qui indiquent une culture de harcèlement. De plus, ils ont accusé Limestone Games de vol de propriété intellectuelle (IP) pour les actifs utilisés dans Aeon Must Die.

À l’époque, huit développeurs, dont le co-fondateur du studio et directeur de la création Aleksei Nehoroshkin, ont quitté le studio en réponse aux problèmes qu’ils y avaient rencontrés. C’est là que ça devient bizarre.

Un téléchargement tiers de la bande-annonce (vraisemblablement par Nehoroshkin et ses collègues) a allégué qu’elle avait été produite par un travail non rémunéré, en grande partie en dehors des heures de travail, et que le jeu était actuellement lié à un conflit de propriété intellectuelle. Cette bande-annonce est liée à un cache Dropbox contenant une mine de documents à l’appui des revendications. À la suite du départ collectif du personnel, Nehoroshkin et ses collègues ont affirmé que Limestone Games avait conservé la propriété intellectuelle d’Aeon Must Die et ses atouts visuels à travers ce qui semble être un cas de foutaise. Selon la déclaration publiée aujourd’hui, qui admet que Focus et Limestone détiennent certains droits sur le jeu, Nehoroshkin n’a jamais signé de contrat renonçant à tous les droits du travail créatif qu’il dit avoir créé à son propre rythme.

« Focus Home Interactive a été informé d’allégations sérieuses soulevées par certains des développeurs de Limestone qui ont travaillé sur la création du jeu vidéo Aeon Must Die », a déclaré Focus Entertainment, alors connu sous le nom de Focus Home Interactive, dans un communiqué. « En tant qu’éditeur de ce jeu vidéo, Focus examine attentivement ces allégations et tirera les conclusions nécessaires si elles s’avèrent bien fondées, puis prendra toutes les mesures appropriées. »

Pendant un moment, c’était le dernier mot. Dans l’intervalle, les anciens développeurs ont fondé Mishura Games. Ils travaillent actuellement sur un beat-’em-up roguelike somptueusement stylisé, appelé Immortal: And The Death That Follows, dont on pourrait dire qu’il ressemble un peu au travail précédent des créateurs. (Immortal « n’est pas une continuation, une extension ou un lien de quelque manière que ce soit avec Aeon Must Die », a déclaré Mishura dans la déclaration d’aujourd’hui, tout en notant que chaque partie du jeu a été créée à partir de zéro.)

Puis, plus tôt cet été, Aeon Must Die est réapparu. En août, Focus Entertainment a republié la bande-annonce sur sa chaîne YouTube. Mishura a répondu avec surprise, affirmant que le « problème IP » n’était toujours pas résolu et affirmant que la plupart des travaux d’animation sur la bande-annonce restaient impayés. Tel que rapporté par Eurogamer, Arsen Shakhbabyan, un animateur qui a travaillé sur le jeu, a déposé une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur, supprimant la bande-annonce. Mais la remorque est de retour. Selon la déclaration d’aujourd’hui, YouTube a rétabli la liste en l’absence de toute procédure judiciaire. (Mishura Games, qui aurait dépensé près de 60 000 euros pour tout ce gâchis, dit qu’il n’est pas assez rassurant pour le moment pour intenter une action en justice devant les tribunaux.)

Hier, Focus Entertainment a publié une déclaration sur Twitter disant qu’elle avait fait appel à deux cabinets d’avocats indépendants pour auditer l’affaire. Cette même déclaration, organisée sous forme de FAQ, est actuellement épinglée comme le premier commentaire sur la bande-annonce YouTube d’Aeon Must Die.

Cela nous amène là où nous en sommes aujourd’hui. Vous pouvez lire la déclaration complète de Mishura ici, mais les demandes générales sont triples :

Pour que Limestone Games fasse connaître tout contrat que Nehoroshkin aurait pu signer en renonçant aux droits de propriété intellectuelle ; Pour que Limestone Games et Focus Entertainment prouvent que Shakhbabyan a été payé pour son travail, et sinon, pour le payer ; Pour que Focus Entertainment publie les résultats de l’agence juridique indépendante enquêtes qu’il a menées à ce sujet.

Kotaku a contacté Focus, Limestone et Mishura mais n’a pas eu de nouvelles à temps pour la publication.