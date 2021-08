Les développeurs d’Apex Legends disent qu’un voyant Nerf arrive

in

L’équipe Apex Legends de Respawn a fait une AMA sur Reddit aujourd’hui pour discuter du lancement de la saison 10 et du tout nouveau Legend Seer. La communauté avait beaucoup de questions sur la dernière mise à jour et certains équilibres possibles dont elle pourrait avoir besoin, mais rien n’est venu aussi fréquemment que Seer se sentant trop puissant.

Comme les mises à jour de la saison précédente, le plus gros ajout au jeu est le tout nouveau Legend Seer. Bien qu’il y ait eu plusieurs questions et réponses sur Seer, l’ingénieur de gameplay Travis Nordin a donné la réponse la plus concise.

Apex Legends Emergence – Tout ce que vous devez savoir

“Seer a lancé fort, ce qui était l’espoir. Il a également apporté de nombreux nouveaux éléments de gameplay au jeu (barres HP, interruption) qui ont suscité de nombreuses discussions avec les joueurs, ce qui est formidable à voir”, a écrit Nordin. “Cela étant dit [Seer] est probablement un peu trop fort pour le moment et [receive] quelques mises à jour d’équilibre dans un prochain patch.”

Nordin a poursuivi en disant que les joueurs n’auront pas à attendre le patch de mi-saison pour voir les changements apportés à Seer. Nordin a également déclaré qu’ils n’apporteraient pas de modifications fondamentales au kit de Seer, sauf que le flash de la capacité tactique de Seer sera entièrement supprimé. Respawn a également confirmé qu’il envisageait d’apporter des améliorations à Wattson, Crypto et Bangalore à l’avenir, mais aucun délai n’a été donné. Respawn a également déclaré qu’il ne pouvait pas donner de mise à jour sur la date de sortie des mises à jour PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Respawn a également déclaré qu’il avait l’intention de réviser le système de progression de niveau à un moment donné dans le futur, avec une éventuelle augmentation du niveau maximum avant cela. Les développeurs ont déclaré qu’il était important de s’assurer que tous les changements de progression pouvaient être déployés en même temps.

Apex Legends Season 10 Emergence est maintenant en ligne, ajoutant la nouvelle légende Seer, le nouveau Rampage LMG et une carte mise à jour de World’s Edge. Vous pouvez également consulter le guide de GameSpot sur la façon de jouer à la toute nouvelle légende Seer.

