Les développeurs d’Ascent travaillent pour amener DLSS à la version PC sur Game Pass

Apparemment, la version Steam de The Ascent et la version PC disponible via Game Pass ne sont pas les mêmes.

C’est selon les joueurs de L’Ascension sur PC qui a remarqué que la version Game Pass ne prend pas en charge le DLSS de Nvidia et que le lancer de rayons ne fonctionne pas.

Il semble que Neon Giant soit sur l’affaire, car il a déclaré qu’il travaillait pour amener les deux versions à la parité.

“Il est en train d’être examiné, dans le but de le réparer / de l’amener à parité avec Steam dans tous les domaines”, a déclaré le co-fondateur du studio Tor Frick sur Twitter.

« Nous travaillons avec nos partenaires pour résoudre ce problème dès que possible. Les processus de construction sont différents pour les deux versions, pas seulement un échange de vitrine » (merci, Eurogamer).

