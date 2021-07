Les développeurs de Blizzard disent que certains hommes ont également été harcelés sexuellement

Depuis que des allégations de harcèlement et de discrimination généralisées chez Activision Blizzard ont fait surface pour la première fois la semaine dernière, d’anciens développeurs de Blizzard et des femmes de tous les horizons ont de nouveau dénoncé les abus dans l’industrie des jeux. Si bon nombre des personnes touchées sont des femmes, toutes ne le sont pas, et certains hommes partagent également leurs histoires.

Les rapports comprenaient des frottements d’épaules non désirés, des propositions de relations sexuelles, du harcèlement sexuel au cours de leur premier jour et même un « jeu » autour du bureau où les hommes essayaient de se tripoter les parties génitales. Ces allégations n’ont pas été aussi largement rapportées que la litanie de témoignages de femmes harcelées, mais elles montrent également à quel point les problèmes étaient systémiques dans l’entreprise.

La plainte du California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) accuse l’éditeur de Call of Duty et Overwatch de types et d’incidents particuliers de harcèlement et de discrimination au sein de l’entreprise et allègue une culture générale de «fraternité» qui a imprégné l’entreprise. Activision Blizzard a rejeté une grande partie de la plainte, qualifiant son contenu de “déformée et, dans de nombreux cas, de fausses descriptions du passé de Blizzard”. Mais selon d’anciens employés, personne n’était à l’abri, y compris les autres hommes.

“Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur toutes les allégations”, a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard à Kotaku. « Une telle conduite est odieuse et ne sera pas tolérée. Nous apprécions le courage de tout employé actuel ou ancien de se manifester et nous enquêterons de manière approfondie sur toute réclamation portée à notre attention. »

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, un ancien développeur de Blizzard a partagé sur Twitter qu’il avait été victime de harcèlement sexuel de la part d’autres hommes de l’entreprise (nous n’avons pas reçu l’autorisation explicite d’intégrer les Tweets avant de les publier et nous les avons donc inclus). Ce développeur a déclaré que le harcèlement incluait des frottements indésirables, des propositions sexuelles et des conversations sur des actes sexuels devant des collègues qui restaient silencieux.

Les problèmes n’ont pas été transmis aux RH, a déclaré cette personne, car ils pensaient que cela les conduirait à devenir des commérages généraux dans le bureau. Quand il l’a dit à d’autres collègues, ils l’ont excusé, a-t-il dit.

Kevin Meier, dont la page LinkedIn dit qu’il est responsable du personnel chez Blizzard, mais semble être parti depuis, a déclaré dans une vidéo TikTok que les allégations contre l’entreprise étaient vraies. Le TikTok, qui a fait le tour de Reddit et Twitter, réaffirme bon nombre des allégations formulées dans la plainte de la Californie et affirme que le harcèlement était endémique.

“Dans [Activision Blizzard’s] réponse, ils ont dit “cela ne représente pas qui est Blizzard”, a déclaré Meier. « Oui, c’est le cas, et c’est le cas depuis longtemps. Depuis mon premier jour en 2012, j’ai été harcelé sexuellement, et les femmes ont bien pire.

Meier a été critiqué par certains anciens employés de Blizzard pour avoir lui-même adopté le comportement toxique, bien que la nature de ces allégations ne soit pas tout à fait claire. Meier n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon un ancien développeur de Blizzard, Cher Scarlett, la culture « frat boy » de l’entreprise incluait également des cadres supérieurs participant à des « jeux » qui impliquaient de tâtonner les organes génitaux de collègues masculins. L’un d’eux s’appelait “poulet gay” où “le premier homme à s’emparer de la camelote des autres a gagné”, ont-ils déclaré à Kotaku. Ils ont dit qu’ils connaissaient au moins trois hommes qui ont signalé Blizzard au DFEH, ce qui a en partie conduit à la plainte légale pour agression sexuelle et harcèlement.

Une enquête menée en 2017 par CNBC a révélé qu’environ 10% des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail à un moment donné. Pour les rapports de harcèlement sexuel transmis à la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi, un sur cinq provient d’hommes, a rapporté le Washington Post en 2018.

