Les développeurs de BSC proposent des mesures supplémentaires pour augmenter la valeur du BNB

Les développeurs de Binance Smart Chain (BSC) ont proposé des mesures pour maintenir le modèle déflationniste de Binance Coin (BNB/USD) et augmenter sa valeur intrinsèque. La société a révélé cette nouvelle via un article de blog plus tôt dans la journée, notant que les développeurs envisagent d’introduire un nouveau protocole Binance Evolution, BEP-95.

Selon le billet de blog, ce BEP introduit un mécanisme de combustion dans le modèle économique BSC, rendant la tokenomique BNB plus dynamique. Le concept derrière ce BEP est d’accélérer le processus de combustion du BNB et de rendre le BSC plus décentralisé en brûlant une partie des tarifs du gaz. En brûlant une fraction des tarifs du gaz, l’offre de BNB diminuera, augmentant son prix à mesure que la demande augmente.

Le BEP-95 dépendrait de l’activité du réseau BSC. En tant que tel, l’offre de BNB continuera de baisser même après que les burnouts programmés de Binance.com auront atteint l’offre cible de 100 millions de BNB en circulation.

Expliquant le fonctionnement du BEP-95, les développeurs ont noté que chaque bloc consommerait une proportion fixe des frais de gaz facturés par les validateurs de chaque bloc. Les détenteurs de BNB pourront ajuster le taux de combustion grâce à la gouvernance. Les tarifs de gaz collectés dans chaque bloc seraient répartis entre deux contrats intelligents système. Il s’agit de l’accord de récompense système et de l’accord ValidatorSet.

Les développeurs ont en outre révélé que la mise en œuvre de ce BEP pourrait minimiser la quantité de BNB que les validateurs et les délégués reçoivent lors des paris. Cependant, la valeur de vos récompenses dominée par la monnaie fiduciaire pourrait augmenter, car la diminution du montant de BNB augmenterait la valeur de la pièce.

La BNB prête à continuer de se rallier

Cette nouvelle intervient après que Binance.com a terminé son 17e trimestre de brûlage le 18 octobre après avoir détruit 1 335 888 BNB d’une valeur de 640 millions de dollars (464,67 millions de livres). Combiné à l’effet d’entraînement de Bitcoin (BTC / USD) sur le marché des crypto-monnaies, cette brûlure a aidé BNB à dépasser les 500 $ (363,62 £) mercredi.

Cet élan haussier a fait grimper le BNB à 505,27 $ (367,46 £), établissant un nouveau plus haut sur 30 jours. Cependant, la devise n’a pas pu soutenir le rallye et la croissance s’est inversée. Au moment d’écrire ces lignes, BNB change de mains à 480,33 $ (349,52 £) après avoir gagné 1,38% au cours des dernières 24 heures. Néanmoins, la pièce a totalisé plus de 60 $ (43,65 £) depuis le début du mois.

Selon TradingView, les indicateurs techniques du BNB sont haussiers, avec des oscillateurs et des moyennes mobiles sur le graphique à 1 jour indiquant une forte force d’achat. Bien que le volume de BNB ait chuté de 19,91 % au cours des dernières 24 heures, la force d’achat renouvelée pourrait générer plus de bénéfices.

