Les développeurs de Call Of Duty commencent la troisième semaine de grève après les licenciements de Raven QA

Cette semaine marque trois semaines depuis que les employés d’Activision Blizzard se sont mis en grève pour montrer leur solidarité avec douze employés de Raven Software QA licenciés de manière inattendue à la fin de l’année dernière et, par la suite, trois semaines de silence de la direction de l’entreprise concernant les demandes des travailleurs. Pour tenter d’engager une nouvelle fois la conversation avec Activision Blizzard, l’ancienne équipe d’assurance qualité de Raven a envoyé une lettre à la société le lundi 3 janvier décrivant les conversations qu’elle espère avoir avec la société. Suite à l’envoi de la lettre à la direction d’Activision Blizzard, ABetterABK (A Better Activision, Blizzard et King) – un groupe Twitter qui a été formé après que des rapports de harcèlement sexuel et de sexisme chez l’éditeur ont fait surface plus tôt cette année – ont partagé l’article en ligne.

Aujourd’hui est la troisième semaine au cours de laquelle les employés de l’entreprise font grève en solidarité avec Raven QA en réponse aux licenciements surprises. N’ayant reçu aucune réponse de notre direction, Raven QA a envoyé la lettre suivante plus tôt dans la journée. #WeAreRaven pic.twitter.com/e9AjbpuiJN – ABetterABK Alliance des travailleurs ABK (@ABetterABK) 4 janvier 2022

Parmi les sujets de discussion énumérés dans la lettre figuraient les détails des demandes de l’équipe Raven QA (ainsi que les attentes des deux parties à l’avenir), les forfaits de réinstallation pour l’équipe Raven QA qui avait déjà déménagé pour son poste, et d’autres contexte concernant la situation du côté de la direction. L’équipe a souligné que ces conversations étaient dans l’intérêt d’apporter un changement positif dans l’entreprise et avaient le meilleur intérêt de l’entreprise à l’esprit. Ils ont ensuite écrit qu’ils espéraient qu’ensemble, ils pourraient « favoriser une relation transparente et de confiance » à l’avenir.

Lecture en cours : The State of Call of Duty : Warzone

La grève a commencé en décembre dernier, lorsque la direction de Raven Software a informé son personnel d’assurance qualité sous contrat que plusieurs de leurs contrats ne seraient pas renouvelés l’année suivante. À la fin de la journée, il a été révélé que 12 employés – soit environ 1/3 de l’équipe – finiraient par perdre leur emploi. Pour aggraver les choses, la nouvelle est arrivée après que l’équipe ait passé les cinq dernières semaines à faire des heures supplémentaires pour lancer la nouvelle carte Call of Duty: Warzone Pacific, et aurait été promise par Activision « des changements départementaux positifs » à l’avenir après qu’ils se soient vu refuser des promotions. Alors que la grève a commencé uniquement parmi l’équipe d’assurance qualité de Raven, plusieurs autres équipes d’assurance qualité opérant sous l’égide d’Activision Blizzard ont rapidement rejoint les débrayages, soutenant la demande du studio de postes permanents pour les testeurs d’assurance qualité licenciés.

Dans une déclaration donnée à GameSpot en décembre dernier, Activision a écrit que les licenciements faisaient partie d’une « restructuration interne », au cours de laquelle il envisage de convertir environ 500 employés temporaires en emplois à temps plein.

« Activision Publishing augmente son investissement global dans ses ressources de développement et d’exploitation », indique le communiqué. « Nous convertissons environ 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les mois à venir. Malheureusement, dans le cadre de ce changement, nous avons également informé 20 travailleurs temporaires dans les studios que leurs contrats ne seraient pas prolongés. »

Depuis lors, la société n’a fait aucun autre commentaire.

