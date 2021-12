Les développeurs de Call of Duty répondent aux nouvelles sur le harcèlement sexuel un mois plus tard

Homme avec pistolet représentant shooty game dev. Capture d’écran : Activision

Le studio Call of Duty Treyarch vient de publier la dernière d’une longue série d’excuses obscures des studios appartenant à Activision concernant l’enquête en cours sur le sexisme, le harcèlement, la discrimination et l’intimidation à l’échelle de l’entreprise. Dans un tweet publié aujourd’hui, un peu plus d’un mois après que le Wall Street Journal a rapporté le départ du co-directeur du studio Dan Bunting à la suite de plaintes pour harcèlement sexuel, Treyarch dit qu’il n’y a pas de place dans sa culture pour le sexisme, le harcèlement, le racisme, le sectarisme, la discrimination ou harcèlement.

La déclaration tweetée de Treyarch se lit comme suit.

Notre objectif en tant que studio est de créer des jeux géniaux pour le monde entier. Avoir le privilège de poursuivre cet effort est rendu possible grâce à l’équipe de Treyarch : nous sommes un studio composé de professionnels de la création intelligents, talentueux et de classe mondiale qui cherchent à donner le meilleur de nous-mêmes. Notre culture n’a pas de place pour le sexisme, le harcèlement, le racisme, le sectarisme, la discrimination ou l’intimidation. À mesure que nous avançons, fournir un environnement de travail sûr, diversifié et inclusif afin que tous puissent prospérer sera notre priorité absolue. Tout le monde chez Treyarch est attiré par le développement de jeux parce que nous possédons un amour profond pour l’art des jeux vidéo et la magie qui peut créer des moments qui comptent. C’est un moment qui compte et ça commence par aller mieux.

La déclaration du studio intervient alors que les retombées du procès et de l’enquête du Département californien de l’emploi et du logement équitables sur la culture toxique d’Activision Blizzard continuent de s’accumuler autour de la base du trône agaçant du PDG Bobby Kotick.

Le message d’aujourd’hui est la première déclaration officielle de Treyarch depuis le départ de Dan Bunting, co-directeur du studio de longue date. Selon le rapport accablant du Wall Street Journal de la mi-novembre, Bunting a été impliqué dans un incident en 2017 au cours duquel il aurait harcelé une collègue après une nuit de beuverie. Une enquête interne sur l’incident en 2019 a conclu que Bunting devrait être licencié, uniquement pour que le PDG Bobby Kotick intervienne, faisant en sorte que Bunting subisse des conseils à la place. Bunting, qui était co-responsable de Treyarch depuis 2003, a quitté le studio le mois dernier alors que le rapport du Wall Street Journal faisait le tour.

Comme excuses, Treyarch est assez standard. Sans citer de cas précis, le studio renonce aux mauvaises choses et promet vaguement de ne pas faire de mauvaises choses. Malheureusement, il arrive plusieurs jours trop tard pour figurer dans notre article sur les excuses de l’année du jeu, mais il y a déjà beaucoup d’entrées Activision Blizzard là-dedans. Espérons que Treyarch commencera effectivement à «s’améliorer» afin qu’il n’ait pas besoin d’en publier un autre de si tôt.