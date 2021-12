Les développeurs de Cyberpunk 2077 règlent un recours collectif pour 1,85 million de dollars

CD Projekt Red aurait réglé un recours collectif avec des investisseurs concernant le lancement cauchemardesque de Cyberpunk 2077.

Peu de temps après la sortie de Cyberpunk 2077, les investisseurs ont déposé des recours collectifs contre CD Project Red, affirmant que le développeur les avait induits en erreur concernant les performances techniques du jeu sur PS4 et Xbox One. Un rapport de The Verge affirme maintenant que CD Projekt Red est prêt à payer 1 850 000 $ pour régler le procès.

Le document de règlement de CD Projekt Red indique que si les membres et les plaignants renoncent aux réclamations faites dans le cadre du procès, la société paiera le montant discuté. Cependant, tout cela doit encore être approuvé par un tribunal avant que le règlement ne soit définitif.

Ironiquement, cela se produit peu de temps après le premier anniversaire de Cyberpunk 2077.

Un an après son lancement, Cyberpunk 2077 est toujours un gâchis bogué à bien des égards. Le mois dernier, CD Projekt Red a discrètement retardé toutes les mises à jour du jeu tout en retardant simultanément les ports PS5 et Xbox Series X|S jusqu’en 2022.

Cependant, cela n’a pas empêché Cyberpunk 2077 d’être le jeu le plus vendu lors des ventes du Black Friday de Steam. Le président et chef de la direction de CD Projekt Red, Adam Kiciński, a même déclaré qu’il pensait que le jeu serait finalement un favori des fans. Reste à savoir si cela se produit réellement, mais CD Projekt Red n’abandonne pas. Récemment, des rapports faisant état d’une expansion significative de Cyberpunk 2077 ont commencé à faire le tour. Cependant, le studio n’a pas encore confirmé si cela se produisait.