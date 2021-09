Les développeurs de DOGE obtiennent l’approbation d’Elon Musk alors que les prix des Dogecoins grimpent

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) reçoit des caresses de l’un de ses meilleurs amis aujourd’hui. Tesla (NASDAQ :TSLA) Le magnat et amateur de crypto-monnaie Elon Musk tweete ses réflexions sur la mise à niveau du réseau entrant de la pièce de monnaie. Les changements tant attendus sont considérables et, comme Musk le confirme lui-même, ils devraient désencombrer et rationaliser la blockchain DOGE.

Source : Shutterstock

Le réseau Dogecoin connaît un été chargé. Alors que son prix a chuté par rapport à son plus haut historique en mai, la pièce a maintenu une progression constante à la hausse. De plus, les développeurs du réseau ont promis d’énormes mises à jour, aidant à rendre les transactions entre les détenteurs de DOGE plus efficaces. Ces mises à jour ont été proposées par l’un des principaux développeurs de Dogecoin, Patrick Lodder. Lodder a publié deux propositions de mises à niveau, dont l’une contient la mise à jour importante, qui réduit notamment les frais de transaction de 1000%.

La deuxième mise à niveau, plus importante, est toujours en cours. Cependant, le plus petit est arrivé au réseau à la fin du mois d’août. Il réduit la quantité de nœuds de données envoyés parallèlement aux transactions, ce qui permet d’augmenter les vitesses. Ils effectuent également plusieurs mises à niveau de sécurité et permettent aux utilisateurs d’importer des clés privées. Plus important encore, la mise à jour implémente l’infrastructure de réduction des frais qui prendra le relais avec la mise à niveau plus importante.

Elon Musk approuve les mises à niveau de DOGE avant une restructuration majeure

Elon Musk fait part de ses sentiments chaleureux envers la mise à niveau sur Twitter aujourd’hui. Le taureau Dogecoin qualifie la mise à niveau d’août de “bon progrès” et salue la volonté des développeurs d’appliquer la théorie de l’information aux mises à niveau.

Bon progrès. En appliquant la théorie de l’information à la monnaie (qui ne sont que des informations), des frais moins élevés réduisent le bruit et un temps de synchronisation plus rapide et plus cohérent améliore la latence et la gigue. – Elon Musk (@elonmusk) 2 septembre 2021

L’entrepreneur milliardaire a plongé la main dans le réseau Dogecoin depuis un certain temps maintenant, donc cette approbation est un gros problème. Il aurait travaillé avec des développeurs depuis des années, et après avoir claqué Bitcoin (CCC :BTC-USD) plus tôt dans l’année pour sa consommation d’énergie, il a promis d’aider à rendre Dogecoin aussi économe en énergie que possible. Il est évident que le réseau fait des progrès majeurs si Musk vante les nouvelles comme excellentes.

Il convient de noter qu’Elon Musk n’est pas le seul influenceur crypto à avoir récemment travaillé avec des développeurs. Ethereum (CCC :ETH-USD), le co-fondateur Vitalik Buterin a assumé un rôle consultatif dans la refonte de la Fondation Dogecoin, apportant encore plus de pouvoir de star au réseau meme.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.