Les développeurs de Doom envoient des avocats sur le nom du groupe Doomscroll

Doomscrolling est cette chose où vous passez beaucoup trop de temps à feuilleter Twitter ou Instagram à lire de mauvaises nouvelles. Et apparemment, un guitariste de métal de Dallas, au Texas, a pensé que ce serait le nom parfait pour un nouveau groupe. Mais après avoir tenté de déposer le nom du groupe, les développeurs de Doom Id Software ont entamé une opposition légale au nom qui pourrait durer jusqu’en 2023.

Tel que rapporté par Wired, le guitariste et employé d’Amazon Dustin Mitchell est potentiellement confronté à une bataille juridique avec Id Software sur le mot « Doomscroll » et son désir d’utiliser comme nom un nouveau « groupe de thrash metal progressif ». Il a été inspiré d’utiliser doomscroll comme nom de groupe après avoir lu un article sur une femme obsédée par QAnon qui a détruit un rack de masques faciaux situé sur sa cible locale. Elle expliquera plus tard ce qui a conduit à l’explosion, en disant « Tout ce que j’ai fait, c’est doomscroll. » Mitchell a aimé le son du mot et a décidé que cela ferait un grand nom de groupe.

Mitchell, qui prétend ne pas être très en ligne et qui ne fait pas lui-même de doomscroll, a décidé en février de déposer le nom du groupe auprès de l’US Patent and Trademark Office. Quelques mois plus tard, il a été approuvé et après 30 jours, il a été informé que sa marque serait légalement définie.

Puis le 13 octobre, le tout dernier jour de la période de 30 jours, il a reçu un e-mail d’un avocat et de son cabinet d’avocats qui représentaient Id Software. L’avocat a demandé à Mitchell de prolonger le délai de 30 jours pour la marque USPTO afin d’éviter toute action en justice. Mitchell s’est senti bizarre après avoir reçu l’e-mail, disant à Wired qu’il était un grand fan des vieux jeux Doom quand il était enfant et qu’il affrontait maintenant les développeurs pour son nom de groupe. « Ils essaient de m’enlever quelque chose qui n’a aucun rapport avec eux », a déclaré Mitchell.

Un avocat spécialisé dans les marques de commerce a déclaré à Wired que bien que cela puisse sembler étrange, Mitchell avait très probablement le droit de déposer le mot doomscroll parce que, dans le contexte de la musique, il « n’est pas générique ou descriptif de la musique, des performances musicales ou des services musicaux ». Mais les avocats d’Id sont très probablement en train d’essayer de protéger le nom de la marque et la franchise de toute confusion. Selon le rapport Wired, Id est également intervenu pour empêcher d’autres personnes de déposer ou d’enregistrer des marques qui utilisent le mot doom, y compris un événement rock metal nommé « Maryland Doom Fest » et un podcast intitulé « Garden of Doom ».

Pour l’instant, l’avenir de Doomscroll (Le groupe) appartient aux avocats d’Id Software. En octobre, Mitchell a reçu un long calendrier d’essai qui va jusqu’en 2023. Cela ne sera donc probablement pas réglé de si tôt, à moins que le guitariste n’abandonne le combat.