Les développeurs de Gears Of War présentent des hommes blancs grisonnants qui rendent la technologie

Zoomez et améliorez. Améliorer. OK, arrête d’améliorer. Gif : Xbox / Kotaku

Au cours de la Game Developers Conference de la semaine dernière, les membres du développeur de Gears of War, The Coalition, ont lancé une démo technique “Alpha Point” montrant les environnements et les effets possibles dans Unreal Engine 5. Plus important encore, l’équipe a publié un test de rendu de personnage, prouvant que l’avenir de rendre les gars blancs gros, costauds et barbus dans les jeux est sain et sauf.

Ne vous méprenez pas, je ne néglige pas les réalisations de l’équipe dans la création de la démo Alpha Point. C’est carrément incroyable à quel point les formations rocheuses extraterrestres réalistes deviennent encore plus réalistes grâce à l’utilisation des progrès réalisés dans Unreal Engine 5. La scène de la vidéo ci-dessous, construite à l’aide d’une version à accès anticipé du nouveau moteur de jeu fonctionnant sur une Xbox Series X, est rien de moins qu’étonnant, avec son éclairage et ses reflets en temps réel, tout en poussant plus de cent millions de triangles.

Je suis juste plus impressionné par le test de rendu des personnages, dans lequel un homme blanc légèrement négligé avec des rides sous les yeux et une barbe hirsute tourne autour de l’écran. Nous zoomons sur ses pores, nous zoomons sur ces pores, qui restent visibles même lorsque la caméra s’éloigne. Si vous regardez de très près, vous pouvez presque voir où poussent les poils de la barbe et des sourcils de sa peau.

Tous ces détails de vieux blanc légèrement gras, magnifiquement rendus avec 31 000 triangles faciaux. Mon visage n’a pas autant de triangles, et je suis un vieil homme blanc grisonnant du monde réel. La Coalition est tellement sûre de cette technologie qu’elle n’a même pas eu recours à mon astuce brevetée d’être chauve pour éviter d’avoir à rendre des cheveux supplémentaires.

Tellement réel qu’on pourrait presque mordre dedans. Gif : Xbox / Kotaku

Après avoir regardé cette magnifique démo, toutes les inquiétudes que j’avais concernant l’avenir des hommes blancs plus âgés avec des barbes dans les jeux vidéo ont été complètement dissipés. J’attends avec impatience la prochaine génération de gars blancs du jeu vidéo complètement oubliables.