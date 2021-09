Les développeurs de jeux comme Epic gagnent du temps en numérisant des roches dans des modèles 3D

in

J’ai passé des années à utiliser des ressources rock gratuites de Unity Asset Store et d’Unreal Engine Marketplace, mais je n’ai jamais trop réfléchi à la provenance de ces ressources. J’avais juste besoin de pierres dans mes jeux. Vox a récemment publié une vidéo sur la façon dont les développeurs de jeux créent des roches photoréalistes, et j’étais captivé.

La caméra a suivi plusieurs photographes d’Epic Games, qui s’étaient rendus jusqu’en Utah pour filmer des rochers dans le canyon. Des tonnes de roches sous tous les angles. La photogrammétrie de jeux vidéo est le processus d’utilisation de plusieurs photos afin de créer des éléments tridimensionnels. Ces ressources numérisées peuvent éviter aux artistes de passer du temps à générer des ressources naturelles et environnementales personnalisées. Les vraies roches apportent également cette touche de réalisme que seule l’altération naturelle peut créer.

Regarder un producteur d’Epic prendre des photos sous le soleil brûlant a ajouté une certaine physicalité au développement de jeux, que j’ai principalement considéré comme un travail numérique. J’ai été encore plus impressionné quand j’ai vu l’un des membres de l’équipe photographier et scanner une pierre avec son téléphone. De toute évidence, vous n’avez même pas besoin de beaucoup de matériel coûteux pour créer des scans photogrammétriques. Vous avez juste besoin de photos de qualité suffisante et de suffisamment de savoir-faire logiciel pour les assembler.

J’ai vu beaucoup de controverses en ligne étranges autour d’actifs qui n’ont pas été fabriqués à la main. Le photobashing (un processus dans lequel les photos sont utilisées pour assurer le réalisme dans l’art conceptuel) est une pratique si décriée que l’artiste conceptuel d’Horizon Zero Dawn a dû écrire un article de démystification à ce sujet. Mais personnellement, je ne peux pas distinguer la plupart des roches les unes des autres. Ce qui compte le plus, c’est qu’un jeu que j’anticipe (ou crée !) puisse sortir au cours de ma vie, ce qui est exactement ce que les actifs numérisés peuvent aider à accomplir.

Et ce ne sont pas seulement les créateurs indépendants qui utilisent des actifs numérisés pour réduire le travail de développement. Des studios de jeux vidéo tels que EA DICE et Ubisoft Toronto ont utilisé la photogrammétrie pour réduire la quantité de travail nécessaire pour créer des objets de jeu réalistes. Tous vos favoris utilisent des roches scannées. Faites avec.

Au-delà du développement de jeux vidéo, des tonnes de musées commencent à numériser en 3D leurs collections. Les sites Web du Smithsonian et du British Museum vous permettent de parcourir ces scans, ce qui peut être un moyen sympa de voir leurs collections pendant cette pandémie mondiale.

Ou vous pouvez déposer une statue grecque dans votre projet de jeu vidéo, même si vous n’habitez pas à proximité d’un musée. En tant que développeur de jeux vidéo qui utilise des tonnes d’actifs prédéfinis, je pense que la photogrammétrie est une technologie merveilleuse. Cela rend le développement de jeux vidéo encore plus accessible à la personne moyenne. Je veux juste de belles roches, et je ne veux pas avoir à les sculpter à la main.