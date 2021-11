Les développeurs de jeux parlent de leur refus de travailler sur des jeux NFT

Image : Kotaku / Gorodenkoff (Shutterstock)

Dans le sillage d’Ubisoft, EA, Square Enix, Sega et Zynga annonçant leur intérêt ou leur soutien direct pour la technologie blockchain et les NFT, les choses s’annoncent plutôt sombres pour tous ceux qui aiment vivre sur une planète hospitalière. Mais pour la plupart d’entre nous, même si nous trouvons la notion désagréable, la possibilité que les NFT se généralisent dans les jeux ne menace pas immédiatement nos moyens de subsistance (même s’ils menacent notre climat). Pour certains développeurs de jeux, cependant, les projets NFT sont liés à de l’argent réel qui pourrait mettre de la nourriture sur la table, et les refuser a un coût réel. Voici quelques développeurs qui ont pris un risque personnel en disant « merci, mais non merci » aux concerts NFT.

Le PDG d’un studio de développement de jeux

Un développeur qui a refusé l’opportunité de travailler sur des jeux NFT est le PDG d’un studio qui a fourni un support technique pour un certain nombre de jeux bien connus et a également co-développé quelques jeux. En tant que PDG, il a personnellement traité de nombreuses demandes commerciales concernant les NFT. Bien qu’il se déclare ouvert à l’idée que le jeu blockchain soit une technologie de jeu viable, il reste sceptique quant à la possibilité d’offrir des avantages de conception qui compenseraient le coût environnemental. Il souhaite également que son studio devienne neutre en carbone, un désir qui va à l’encontre des processus gourmands en CPU de la technologie cryptographique.

« Une grande partie de la technologie semble pouvoir être résolue par d’autres moyens moins destructeurs », a-t-il déclaré à Kotaku. « Je ne peux pas parler pour tous les développeurs de jeux, mais je pense que la position de beaucoup de développeurs de jeux est la suivante : s’il y a une chose vraiment intéressante qui peut être faite avec les NFT et la blockchain qui rend mieux, ou plus intéressant, ou créatif, ou de nouvelles expériences utilisateur… alors probablement beaucoup plus de gens seraient plus ouverts à cela. Mais pour le moment, il ne semble tout simplement pas que la plupart des entreprises qui investissent de l’argent dans l’espace résolvent réellement des problèmes ou créent de nouvelles expériences qui ne pourraient pas être réalisées avec d’autres moyens.

« Vous ne pouvez pas simplement faire fonctionner une épée de World of Warcraft dans Final Fantasy. »

Les partisans de la crypto-monnaie avec lesquels il a interagi n’inspirent pas non plus une tonne de confiance en ce chef de studio. Il a estimé que les clients potentiels de NFT ne comprenaient pas le jeu, et leurs propositions semblaient un peu « sommaires ».

« Je pense beaucoup à [investors] je n’ai aucune idée de quoi [metaverse] signifie soit. Et donc, ils ne font que verser de l’argent dans ces entreprises de personnes qui ont développé des technologies liées à la blockchain ou au NFT. Et puis ceux [blockchain] les entreprises se rendent compte, Oh, nous ne savons même pas comment faire des jeux vidéo… Ils obtiennent juste l’investissement parce qu’il y a le mot NFT dessus. Et puis ils se disent, oh, merde, nous devons réellement faire ce jeu maintenant. Et puis ils sortent et trouvent des studios qui peuvent le construire pour eux.

Il a également rejeté certaines propositions de NFT parce que certains clients avaient des attentes déraisonnables avec peu de base dans la réalité du développement.

«Il fut un temps, nous avons eu un groupe qui nous demandait des conseils professionnels sur la façon de créer un marché blockchain pour que les gens achètent et vendent des articles dans tous les différents jeux auxquels ils jouent. Et je me dis que ce n’est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas simplement faire fonctionner une épée de World of Warcraft dans Final Fantasy.

À un moment donné de notre entretien, la discussion a porté sur la façon dont l’enthousiasme et la confiance des investisseurs dans la réalité virtuelle ont produit des résultats mitigés. La réalité virtuelle n’a jamais atteint une adaptation généralisée et elle a tendance à avoir des applications très spécifiques. Je lui ai demandé s’il voyait un chemin similaire pour la blockchain et les NFT. Il a déclaré qu’il souhaitait que son studio crée des jeux premium «traditionnels», et l’enthousiasme autour de la blockchain semble être une tendance transitoire.

« Il y a toutes ces technologies qui enthousiasment les gens. Parfois, ils font quelque chose de cool, parfois ils résolvent un problème, et parfois ce ne sont que des conneries. Vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous ayez un certain temps qui passe et que ça colle ou pas. Je ne sais pas si les NFT vont rester. »

Un concepteur de jeux

Un concepteur de jeux qui travaille actuellement à temps plein dans un studio de jeux a parlé sous couvert d’anonymat. Il a corroboré de manière indépendante qu’il y avait beaucoup d’argent pour les projets NFT flottant dans l’espace d’investissement. Malgré l’intérêt de son studio pour les jeux NFT, il a exprimé son opposition à ces projets au sein de l’entreprise. Il a déclaré qu’il réévaluerait son emploi actuel si le studio commençait à travailler sur un projet de blockchain.

Alors qu’il était auparavant conscient des conséquences environnementales et considérait les NFT comme un « système de Ponzi », il est devenu de plus en plus préoccupé par la question de savoir si les moyens de subsistance des développeurs pourraient devenir les victimes de l’enthousiasme des NFT.

« C’est un tas de studios qui n’ont aucune expérience avec la technologie blockchain, aucune expérience avec la crypto-monnaie, aucune expérience avec les jetons non fongibles tout d’un coup se disant: » Hé, il y a beaucoup d’argent là-dedans. Beaucoup de gros joueurs s’y mettent. Il y a la peur de passer à côté. Et donc beaucoup de studios pivotent vers les NFT. Et ils ne sont pas prêts à le faire. Il est incroyablement intensif de créer et de maintenir un système de blockchain NFT, au lieu de simplement stocker tout cela sur votre propre serveur.

Malgré toutes ses réticences, le concepteur de jeux est également ouvert à l’idée que la blockchain puisse bénéficier à la conception de jeux d’une manière ou d’une autre. Il ne l’a tout simplement pas encore vu. En fait, il pense que le principe fondamental des TVN aggraverait probablement l’expérience de jeu vidéo.

« [Scarcity is] ce qui donne [NFTs] valeur dans un jeu vidéo. Cela va à l’encontre de tous mes principes de conception. Pourquoi est-ce que je mettrais quelque chose dans un jeu que je trouve cool et sur lequel j’ai travaillé en tant que designer et je voudrais que quelqu’un joue avec et dise : Non, un seul joueur peut jouer avec ça ? […] Cela va à l’encontre de tout ce qui est intéressant ou amusant dans la création de jeux et les jeux.

Nous avons également discuté de la volatilité fondamentale d’un jeu en ligne auquel est rattaché un marché. Il a évoqué l’exemple de la suppression de Cyberpunk 2077 de la vitrine PlayStation et de ce qui se passerait si les plates-formes décidaient de mettre un jeu NFT hors ligne.

« Il y a d’autres problèmes que les concepteurs doivent prendre en compte pour que vous ne fassiez pas tomber votre marché. Il suffit de regarder la moyenne sur sept jours de n’importe quelle crypto. Voilà à quoi ressemblera votre marché final. Et si une personne célèbre comme Elon Musk tweete à ce sujet, dès qu’un célèbre développeur indépendant tweete, « Oh, ce jeu est nul », tous vos objets se remplissent… Dès que quelqu’un trouve un exploit, c’est fini. Dans Neopets, c’est de l’argent Neopet. Mais dans un jeu NFT, ce sont les économies de la vie de quelqu’un.

Un pixel artist indépendant

Tous les concerts NFT ne proviennent pas de cryptobros louches dont les comptes Twitter n’ont que quelques mois. Certains proviennent d’éminentes connaissances professionnelles. Castpixel est un pixel artist qui a travaillé sur des jeux indépendants tels que Up In Smoke et Detective Case et Clown Bot dans : The Express Killer. Elle a été approchée par un ancien joueur professionnel de League of Legends, à qui elle « n’a aucune mauvaise volonté ».

Avant de se lancer dans les avatars NFT, Yoon-seop « Locodoco » Choi était un joueur professionnel d’esports pour des équipes telles que Team Liquid et TSM. En 2018, il a été licencié en tant qu’entraîneur-chef des Golden Guardians pour avoir fait des commentaires inappropriés envers une employée de Riot alors qu’il était hors caméra. Maintenant, il dirige le projet Folktales of Lunaria, qui produit des avatars NFT de créatures lunaires mutées.

Le 27 août, Choi a contacté Castpixel via des messages privés Twitter et lui a demandé si elle serait intéressée à travailler sur un projet NFT. Il a fini par lui offrir soit une part de 20% sur un chiffre d’affaires estimé à 5 millions de dollars (1 million de dollars), soit un paiement forfaitaire en espèces de 50 000 $ pour quatre semaines de travail NFT. C’était une offre nettement plus élevée que ce que Castpixel serait payé par les sociétés de jeux. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que l’accord commercial exceptionnellement généreux était légitime, Castpixel a déclaré à Kotaku :

« Rien n’a semblé bizarre. C’est la partie la plus pénible. C’était la partie la plus effrayante. Le gars était très respecté.

Castpixel a déclaré qu’elle était prête à travailler avec Choi, à condition que ce ne soit pas sur un projet NFT. Malheureusement, il était déterminé à créer ces avatars. Le 5 septembre, Castpixel a refusé le concert NFT. Elle a tweeté sur le déclin d’une offre d’un million de dollars parce que « les NFT nuisent à la planète et créent une pénurie artificielle ». Bientôt, des membres de la communauté crypto l’ont harcelée pour sa décision. Plusieurs d’entre eux ont affirmé qu’elle ignorait tout des TVN, ou ont fait valoir que l’argent aurait pu être utilisé pour financer des problèmes sociaux qui lui tiennent à cœur.

Malgré le contrecoup, Castpixel a tenu bon sur sa position :

« Je connais [big artists] faire des NFT parce que c’est de l’argent à côté. Mais c’est vraiment garanti pour les personnes qui ont déjà un grand nombre d’adeptes. Les petits artistes, je comprends pas vraiment parce qu’ils doivent payer pour le privilège [of minting NFTs]. Il n’y a aucune garantie qu’ils vont récupérer cet argent. Alors ils continuent de spammer d’autres artistes et tous leurs followers. Ils continuent de se connecter à Discords et il semble que cela consomme toute leur personnalité Internet. Lorsque j’ai tweeté sur le fait que je ne voulais pas faire de NFT, certaines personnes m’ont fait remarquer que si j’avais fait des NFT, je devrais constamment en parler et m’engager avec eux. Et ces personnes seraient essentiellement mon nouveau public. Vu à quel point les communautés sont toxiques, je n’aimerais pas ça.

Folktales of Lunaria a fini par procéder à ses ventes NFT, et la première série a dépassé 1 million de dollars de ventes. Bien qu’elle soit inférieure aux estimations initiales de Choi, la participation de Castpixel aurait été de 200 000 $.