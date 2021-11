Les développeurs de jeux s’intéressent de plus en plus aux produits Blockchain et NFT, selon Stratis Survey

Une nouvelle enquête commandée par un protocole blockchain, Stratis, et menée par Opinium a fourni plus d’informations sur la volonté des développeurs concernant l’intégration de la technologie blockchain et ses innovations associées, notamment la finance décentralisée (DeFi) et les non-tokens consomptibles (NFT) . ) dans la production de jeux vidéo.

L’enquête, qui attire des répondants dont 197 développeurs de jeux vidéo aux États-Unis et au Royaume-Uni, révèle que plus de 72% sont prêts à intégrer la blockchain et la NFT pour leurs nouveaux jeux. La perception de l’impact positif de ces technologies a été davantage soulignée, avec 64% estimant que la technologie blockchain prévaudra dans les jeux vidéo au cours des deux prochaines années, tandis que 53% conviennent que les NFT seraient également plus courants d’ici là. .

L’enquête a également révélé que 58% des personnes interrogées ont déjà intégré certains éléments de la blockchain dans leurs jeux existants et environ 47% des personnes interrogées reconnaissent avoir intégré la NFT.

Implications des résultats de l’enquête

L’émergence de la technologie blockchain s’est avérée révolutionnaire dans le monde de la finance et de la banque, où les crypto-monnaies contribuent à rendre les paiements bon marché, rapides et sécurisés. La perception et la publicité actuelles entourant la blockchain et les ONF sont en passe d’aider à reconditionner les potentiels que présentent les jeux Play-a-EARN (P2E).

Si les résultats de l’enquête reflètent les sentiments dominants, nous pourrions éventuellement être introduits dans un monde où de grands noms de jeux vidéo comme EA Sports et PES commenceront à concevoir des jeux vidéo avec des dispositions NFT.

« Nous avons commandé cette recherche pour solidifier ce que nous supposons déjà : que la blockchain et le NFT sont l’avenir des jeux vidéo. De notre propre expérience dans le soutien aux développeurs de jeux AA, nous savons de première main comment ces technologies commencent déjà à améliorer l’expérience de jeu du joueur. en récompensant les joueurs avec la possibilité d’acquérir une valeur réelle. Stratis propose un SDK pour le moteur de jeu Unity, avec des plans pour ajouter Unreal bientôt. Nous parions gros sur les jeux blockchain et voulons être la couche d’infrastructure « , a déclaré Chris Trew, PDG de Stratis.

En outre, les modèles économiques des jeux NFT et P2E peuvent changer la donne pour les personnes à revenu intermédiaire dans les pays en développement.

Source de l’image : Shutterstock