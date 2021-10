Les développeurs de Mass Effect 3 ont crunched pour faire une nouvelle fin après le contrecoup

Image : Bioware

Il y a près de dix ans, Internet a explosé à la suite de la fin controversée de Mass Effect 3, entraînant des menaces de mort et le harcèlement en ligne des développeurs de BioWare et contribuant à donner un ton nouveau et terrible à la relation fan/développeur de jeux vidéo au cours des années qui ont suivi. Cela aurait également entraîné plus de crunch.

Certains des développeurs originaux du jeu se sont récemment entretenus avec le groupe de documentaires People Make Games pour réfléchir à la fin originale, au contrecoup et aux mois qui ont suivi lorsque le studio a décidé de lancer une nouvelle version prolongée des scènes finales du jeu. Longtemps présenté comme une série dans laquelle les choix des joueurs importaient, Mass Effect 3 a notoirement terminé la trilogie avec trois fins qui étaient en grande partie similaires en apparence, à l’exception des explosions de couleurs différentes.

Mais les critiques sont rapidement passées de compréhensibles à au vitriol, alimentant une campagne de haine prolongée dans certains quartiers d’Internet. Finalement, BioWare a acquiescé aux pressions des fans et a annoncé qu’une nouvelle fin prolongée serait ajoutée au jeu gratuitement. Le développement du jeu avait pris des années, mais BioWare a sorti le DLC Extended Cut en quelques mois seulement, nécessitant des heures supplémentaires encore plus longues.

« Je pense que l’équipe a définitivement touché le moral », a déclaré Manveer Heir, concepteur du gameplay de l’époque, qui a cofondé en 2019 un nouveau studio appelé Brass Lion Entertainment. « Vous êtes en quelque sorte prêt à en finir avec un jeu et une franchise à un certain moment, puis quand [that point] s’étend, c’est comme, attendez, les gens qui croquaient le plus dur à la fin devaient maintenant revenir en arrière et recommencer à croquer afin qu’ils ne se reposent pas bien.

« Cette période de live a été très difficile, et je ne sais pas si quelqu’un en a déjà parlé, mais oui, nous avons craqué », a déclaré le programmeur système de l’époque, Mark Jaskiewicz, qui est maintenant chez The Multiplayer Guys en Angleterre. « Beaucoup de gens ont traversé des moments difficiles pour surmonter cela. »

Une chose qui a rendu les mois supplémentaires particulièrement difficiles, ont déclaré d’anciens développeurs à People Make Games, était de passer des plans post-lancement de Mass Effect 3 directement au cœur du développement désordonné de Dragon Age: Inquisition. Au lieu d’un répit plus long, certains développeurs ont été renvoyés dans le grand bain à cause du contrecoup sur la fin.

« Je me souviens que nous allions plutôt bien, mais dans les deux ans qui ont suivi notre entrée dans Dragon Age: Inquisition … tout le monde était grillé, tout le monde était complètement détruit, le moral était incroyablement bas », a déclaré le concepteur cinématographique de ME3, Zachariah Scott. « Normalement, je n’attribue pas beaucoup de cela à Mass Effect, mais il est sûr de dire que, à cette époque, beaucoup de gens commençaient une thérapie. »

BioWare a été critiqué pour une culture lourde de crise aussi récemment que le lancement désastreux d’Anthem en 2019, bien que ce jeu n’ait pas suscité un niveau similaire de vitriol de la part des fans de longue date.

Un ancien développeur de BioWare avec qui People Make Games s’est entretenu a comparé la décision de créer une nouvelle fin à l’ouverture de la boîte de Pandore. Alors que certaines des personnes interrogées qui ont travaillé sur Mass Effect 3 ont partagé des critiques sur les scènes finales du jeu, d’autres ont insisté sur le fait que cela créait un mauvais précédent en ce qui concerne la propriété des créateurs sur leur art vis-à-vis des fans. Quoi qu’il en soit, la campagne de harcèlement en ligne qui l’a précipitée était odieuse et est malheureusement devenue une sorte de modèle pour les fans d’autres jeux à succès.