Les développeurs de Rainbow Six Siege répondent à des questions brûlantes sur la triche, le jeu classé et bien plus encore

Les développeurs de Rainbow Six Siege chez Ubisoft ont publié une énorme AMA pour Y6S2 répondant aux préoccupations des joueurs. L’article de blog couvre la souris et le clavier sur les consoles, les tricheurs, les listes de lecture et bien plus encore.

Deux grands sujets abordés dans l’AMA étaient les tricheurs et les personnes utilisant la souris et le clavier sur les consoles. Les développeurs ont déclaré que même s’ils ont des membres de l’équipe dédiés au travail sur la saisie de la souris et du clavier pour les consoles, il s’agit toujours d’un “sujet de R&D”. Ils ont dit que l’objectif est de s’assurer que la souris et le clavier ne fournissent pas un avantage injuste sur les consoles, tout en les permettant comme option de saisie.

Bande-annonce de Rainbow Six Siege : North Star Story | Ubisoft Avant 2021

En ce qui concerne les plans pour lutter contre les tricheurs dans le jeu, Ubisoft n’a pas été en mesure de fournir des détails sur sa sécurité anti-triche, car tout ce qu’il partage pourrait être utilisé par les fabricants de triche pour contourner la sécurité. Les développeurs ont fourni plus d’informations sur d’autres exploits et si quelque chose est une infraction bannable ou non, comme comment l’utilisation d’un problème ou d’un exploit n’entraîne pas une interdiction, car cela attire leur attention sur le problème.

L’équipe de Rainbow Six Siege a déclaré qu’elle visait à ajouter plus de restrictions à la liste de lecture classée, limitant l’accès aux comptes de niveau suffisamment élevé mais n’ayant pas joué au jeu depuis un certain temps ou n’ayant pas joué suffisamment de matchs PvP publics avant de jouer. classé. Ubisoft a également déclaré que même si l’équipe voit l’avantage d’interdire manuellement les tricheurs au lieu de s’appuyer sur des interdictions automatiques, elle ne pense pas que cela puisse être la méthode principale car elle serait trop difficile à mettre à l’échelle.

Ubisoft a également déclaré qu’il n’était actuellement pas satisfait de la façon dont il effectue actuellement les passes de combat et vise à créer “un nouveau type de passe de combat qui ne se trouvera nulle part ailleurs”. Il a également indiqué que des ajustements sont apportés aux défis et que les propriétaires de passes de saison recevront un bonus de passe de combat à l’avenir.

L’AMA couvre de nombreux sujets sur l’avenir de Rainbow Six Siege et vous pouvez tout lire sur le site Web d’Ubisoft. L’événement Confinement est actuellement en direct dans Rainbow Six Siege, ajoutant un mode PvP spécial basé sur le prochain jeu Rainbow Six Extraction, qui sortira en janvier 2022.

