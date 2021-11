Les développeurs de Rusty Lake annoncent le casse-tête coopératif Le passé intérieur

Image : Lac rouillé

Rusty Lake, le studio, crée depuis des années certains des jeux de puzzle les plus effrayants, les plus bizarres et les plus captivants. Devenus connus pour leur incroyable série de courts jeux mobiles (gratuits), Cube Escape, ils se sont ensuite déplacés dans des festivals Lynchian complets comme Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Paradise, The White Door et Samsara Room. Leur dernier en date, The Past Within, est un casse-tête coopératif local, où deux personnes jouent à différentes versions du jeu en même temps.

La bande-annonce, qui vient d’être mise en ligne, est tout à fait la chose:

J’ai eu une discussion rapide avec Rusty Lake pour en savoir plus. Le jeu, très clairement situé dans l’univers de Rusty Lake, nécessitera que deux personnes différentes jouent simultanément pour fonctionner. Cependant, plutôt qu’une coopérative traditionnelle, où chaque personne travaille directement avec l’autre à l’écran, dans The Past Within, les deux personnes qui jouent verront des versions complètement différentes du jeu.

En partageant des informations entre eux, ils seront en mesure de résoudre ce qui ressemble à un style d’énigmes familier pour la série : collecte de code, boîtes verrouillées, objets d’inventaire particuliers, et… as-tu vu ses yeux ce qui se passait avec ses yeux ?

Les deux joueurs auront besoin de leur propre copie du jeu, bien que, bien qu’un prix n’ait pas encore été annoncé, leurs jeux sont généralement à très bas prix. Les développeurs me disent que le jeu n’utilisera pas de connexion en ligne entre les joueurs, conçue plutôt pour être jouée en discutant, que ce soit dans la même pièce ou sur Discord.

J’ai également demandé s’ils avaient trouvé un moyen de faire apparaître de putains de monstruosités à bois sur ma fenêtre de la vie réelle, suggérant que si un développeur pouvait le faire, ce serait ces salauds. « Haha, nous l’avons peut-être fait », ont-ils dit. Le « Haha » ne m’a pas convaincu.

Le jeu est prévu pour le deuxième trimestre de l’année prochaine et ressemble au jeu le plus ambitieux du studio depuis leur croisement film/jeu, Paradox.