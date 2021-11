Les développeurs de Shiba Inu ont émis une alerte sur les escroqueries croissantes des investisseurs SHIB

Ce dimanche, les développeurs de la crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) ont émis une alerte contre les escroqueries qui ciblent les investisseurs en altcoin intéressés par les jetons SHIB.

L’alerte à l’escroquerie s’est présentée sous la forme d’un tweet qui détaillait les méthodes utilisées pour arnaquer les victimes sans méfiance de la communauté.

Restez vigilant et en sécurité #ShibArmy !, a déclaré l’équipe de développement de SHIB. Source : Twitter

«Un faux groupe Shiba Inu Telegram est partagé sur tous les réseaux sociaux. Les escrocs se font passer pour des comptes officiels et créent de faux utilisateurs. Ces escrocs répondent aux messages généraux. Il a indiqué la vidéo publiée sur Twitter.

Alors que la crypto-monnaie Shiba Inu attire un grand nombre d’investisseurs, les escrocs du marché ont intensifié leurs efforts, ciblant les investisseurs innocents sur les plateformes sociales, notamment Twitter et Telegram. Les méthodes utilisées par les escrocs pour contacter les victimes potentielles sont l’usurpation d’identité de comptes officiels et l’utilisation de hashtags liés à la crypto-monnaie, tels que #shib #shibarmy et #shibaswap.

De même, l’alerte publiée a souligné que la communauté n’offre aucun type de promotion, de bon, de cadeaux ou de cadeaux. Les investisseurs doivent éviter de partager leurs clés de portefeuille et de suivre de faux comptes sur les réseaux sociaux.

En raison du succès des memecoins comme SHIB et DOGE, de nouveaux jetons ont commencé à inonder le marché des crypto-monnaies. SHIB a récemment atteint un sommet historique de 0,000086 $ le 28 octobre. Cependant, il a du mal à maintenir sa cotation sur le marché en raison de la tendance à la baisse qui est présente sur le marché des crypto-monnaies aujourd’hui.

Shiba Inu a diminué son volume de marché, selon Coinbase

La récente frénésie spéculative envers les memecoins et en particulier le jeton Shiba Inu (SHIB), semble se refroidir. Ceci est illustré par la répartition du volume du marché de Coinbase.

SHIB la semaine dernière, représentait 6,7% du volume total de crypto-monnaies échangées sur Coinbase, tombant à la troisième place derrière Bitcoin et Ethereum. En particulier, SHIB a dirigé le classement des volumes de Coinbase pendant deux semaines.

Cependant, SHIB est toujours en avance sur les crypto-monnaies les plus populaires telles que Solana et Polkadot.

Classement du volume Coinbase pour la semaine dernière. Source : Coinbase

Plusieurs analystes ont vu dans la montée du SHIB un signe de la frénésie envers les memecoins, qui est souvent observée aux sommets du marché en général. La course haussière des mèmes cryptographiques début mai a été suivie d’une vente massive sur le marché de la cryptographie, faisant chuter Bitcoin de 58 000 $ à 30 000 $ en moins de deux semaines.

Avec le refroidissement actuel du marché haussier, l’attention du marché des crypto-monnaies peut être redirigée vers Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures. SHIB se négocie à 0,00000423 $ au moment de la rédaction, selon CoinMarketCap.

