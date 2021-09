Les développeurs de Solana redémarrent la version bêta de leur réseau principal, après que le réseau s’est écrasé pendant 16 heures

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le réseau de Solana est arrêté pendant plus de 16 heures en raison d’une panne de réseau. L’équipe de Solana a redémarré avec succès la version bêta du réseau principal aujourd’hui le 15 septembre.

La blockchain de Solana rencontrait des problèmes car une panne de réseau l’obligeait à se déconnecter. La panne a duré plus de 16 heures. Il est à noter que la panne a été une période d’anxiété pour le réseau performant, qui a bien performé en 2021.

Mais la bonne nouvelle est arrivée aujourd’hui. L’équipe de Solana a annoncé qu’il avait redémarré avec succès la version bêta du réseau principal aux premières heures d’aujourd’hui, le 15 septembre. Toutes les fonctionnalités devraient être restaurées dans quelques heures.

Après avoir été inactive pendant plus d’une demi-journée, la blockchain à grande vitesse a réussi peu après 1 h 30, heure de New York, en poussant un correctif réseau qui a été maintenu via un réseau de validateurs.

« Et nous sommes de retour ! a déclaré un développeur sur Solana Discord Server, le site d’une grande partie de l’action mardi et tôt mercredi matin.

Le sentiment dans tout l’écosystème de Solana était un sentiment de soulagement : une perturbation très médiatisée touchait à sa fin.

Néanmoins, il convient de noter que le service est resté irrégulier immédiatement après l’ajustement, selon un compte Twitter de la Fondation Solana.

“La communauté des validateurs Solana a terminé avec succès un redémarrage de Mainnet Beta après une mise à jour vers 1.6.25. Les dapps, les explorateurs de blocs et les systèmes de support se rétabliront dans les prochaines heures, après quoi toutes les fonctionnalités devraient être restaurées. “

Prix ​​SOL

Les investisseurs se sont apparemment réjouis des nouvelles du matin. Comme on peut le voir dans les graphiques de CriptoMercados, la crypto-monnaie Solana, SOL, a connu une augmentation rapide après l’annonce de Twitter, cependant, cela n’a pas tenu grand-chose. Quand il est 6h30 à New York, le prix est de 160 USD, soit 4,9% de moins qu’hier à la même heure, cependant, ce prix est supérieur de 20 dollars à celui qu’il avait lors de la pire heure de la chute d’hier. .

Et ce qui est arrivé?

Les tweets d’un compte qui surveille l’état de la blockchain de Solana indiquent que la baisse était due à une forte augmentation de la charge des transactions, qui a provoqué un pic de 400 000 transactions par seconde. Ensuite, un “manque de hiérarchisation des messages réseau critiques a fait que le réseau a commencé à bifurquer”.

L’augmentation subséquente de la consommation de mémoire a entraîné la déconnexion de certains nœuds. Pour résoudre ce problème, les développeurs de Solana ont déclaré qu’ils prévoyaient de procéder à une réinitialisation du réseau, dont les instructions ont été publiées sur le serveur officiel Discord. Le problème aurait été dans la couche 1 et a affecté tout ce qui a été construit à Solana. Il est à noter que Solana est actuellement en phase bêta, ce qui améliore un peu les effets de la panne.

Sources : Coindesk, Beincrypto, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash