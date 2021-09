Les développeurs de Splitgate lèvent 100 millions de dollars pour des mises à jour majeures

Capture d’écran : 1047 jeux

Le développeur 1047 Games a levé 100 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs en capital-risque, a annoncé le studio dans un communiqué de presse aujourd’hui. La collecte de fonds époustouflante permettra à la tenue de rester indépendante et de renforcer son travail sur son jeu de tir en arène gratuit extrêmement populaire, Splitgate.

Bien que le jeu soit apparu pour la première fois en 2019, Splitgate, présenté comme un mélange entre Halo et Portal, a connu une augmentation massive de sa popularité cet été. Et ce n’est encore qu’en bêta ouverte.

Plus tôt cet été, 1047 a mis de côté la sortie prévue de Splitgate en juillet parce que le jeu était si populaire, le tout dans le but de renforcer la capacité du serveur avant le lancement. Peu de temps après le lancement de la version bêta sur consoles, il était presque impossible d’entrer dans un match, avec des temps d’attente au nord d’une heure. Sur toutes les plateformes, le jeu comptait un nombre de joueurs simultanés à six chiffres. Au 18 août, Splitgate avait été téléchargé 10 millions de fois.

La popularité est tout à fait logique, vu que Splitgate règne absolument. Fondamentalement, cela ressemble à Halo 3, jusque dans certains des pistolets (le fusil de combat !) Et des modes (bizarre !). Les portails de style portail mélangent les choses. Les joueurs peuvent les déployer sur de nombreuses surfaces, ajoutant une couche de dimensionnalité époustouflante qui vous garde constamment sur vos gardes. Au milieu d’un paysage assailli par les batailles royales, il est très rafraîchissant de jouer à un jeu de tir d’arène à l’ancienne qui marie les concepts de deux des jeux les plus populaires de tous les temps.

Dans un communiqué accompagnant l’actualité d’aujourd’hui, 1047 Games a déclaré que cette aubaine permettrait à l’entreprise d’embaucher plus de personnel. Cela, à son tour, aidera 1047 à déployer plus de mises à jour pour Splitgate. Ils seront capables d’écraser les bugs plus rapidement. Ils seront en mesure d’augmenter le nombre de joueurs, mais on ne sait pas exactement quel sera ce chiffre. (On croise les doigts pour Big Team Battle !) Ils disent également qu’ils peuvent amener le jeu sur plus de plates-formes au-delà de PC, PlayStation et Xbox. Et, surtout, le financement ajoute du carburant aux ambitions du studio.

G/O Media peut toucher une commission

“L’accent sur les mois à venir sera de devenir le prochain grand studio AAA, tout en restant fidèle à nos racines en tant qu’équipe indépendante qui donne la priorité à notre communauté”, a écrit le studio dans un communiqué. “Quand Splitgate sort de la BETA [emphasis theirs] et lance 1.0, ce sera un lancement vraiment historique.